Мобілізація по-новому в Україні: чи може ТЦК перевіряти телефон на вулиці

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Під час перевірки військово-облікових документів або оповіщення військовозобов’язаних можуть виникати спірні ситуації, зокрема щодо перевірки вмісту смартфонів.

За яких обставин правоохоронці можуть перевірити смартфон, чи дозволено знімати представників ТЦК та що робити, якщо телефон вилучили — розповідає ТСН.ua.

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Чи можуть ТЦК перевіряти телефон на вулиці

Сам факт спілкування з представниками ТЦК або поліцейськими не дає їм автоматичного права переглядати вміст смартфона. Стаття 31 Конституції України гарантує таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

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Телефон може містити приватні повідомлення, фотографії, банківські дані та інформацію про місцеперебування людини. Тому вимагати розблокувати пристрій і переглядати його вміст лише за власним бажанням представники силових структур не можуть.

Підстави для перевірки документів поліцейськими визначені статтею 32 Закону України «Про Національну поліцію». Під час воєнного стану правоохоронці також можуть вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років пред’явити військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Однак перевірка документів і поверхневий огляд речей не означають, що можна переглядати вміст телефона. Поверхнева перевірка передбачає візуальний огляд майна, а не відкриття месенджерів, фотографій чи історії браузера.

Чи можуть перевірити смартфон на блокпості

Під час воєнного стану на блокпостах особливу увагу можуть приділяти інформації, яка стосується національної безпеки. Зокрема, стаття 114-2 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення відомостей про переміщення або розташування Збройних сил України та результати обстрілів.

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Водночас прохання показати конкретну фотографію чи відео для перевірки обставин знімання не дає права безконтрольно переглядати всі особисті листування та інші дані на смартфоні.

Правоохоронці можуть отримати доступ до інформації на телефоні за добровільною згодою власника або в межах кримінального провадження, якщо пристрій є речовим доказом.

Якщо виникла обґрунтована підозра щодо незаконного фотографування чи відеознімання військових об’єктів, відмова добровільно показати відповідні матеріали може стати підставою для затримання, доправлення до підрозділу поліції та процесуального вилучення пристрою. Проте це не означає, що телефон можна довільно переглядати без дотримання встановленої процедури.

Чи можуть ТЦК забрати телефон або особисті речі

Представники ТЦК та СП не наділені повноваженнями примусово вилучати телефони, документи та інші особисті речі громадян, застосовувати до них фізичний вплив чи психологічний примус, силоміць затримувати людей і утримувати їх у приміщенні.

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Про це розповіла ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

«Отже такі насильницькі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП», — пояснила адвокатка.

Водночас у приміщенні ТЦК можуть діяти правила, які забороняють знімання або передбачають можливість добровільно залишити телефон на зберігання. Така вимога не означає, що працівники центру отримують право примусово вилучати особисті речі.

Адвокатка Надія Корінна також наголосила, що адміністративне затримання за порушення правил військового обліку здійснює поліція, а не ТЦК. Доправлення до територіального центру можливе за наявності відповідних підстав, зокрема якщо є підозра в порушенні правил військового обліку або людина відмовляється отримати повістку чи проїхати до ТЦК.

Що робити, якщо телефон забрали в ТЦК

Якщо телефон вилучили примусово або людину залишили без зв’язку, адвокатка Надія Корінна радить насамперед подбати про власну безпеку та можливість повідомити близьких про своє місцеперебування.

Зокрема, варто дотримуватися такого алгоритму:

Не вступати в конфлікт. Якщо є можливість, зв’яжіться з родичами або близькими та повідомте, де перебуваєте, щоб вони могли за потреби залучити адвоката.

Фіксувати порушення. Якщо телефон забрали примусово або обмежили доступ до юридичної допомоги, зазначте це у відповідних протоколах та актах.

Уважно читати документи перед підписанням. Якщо не погоджуєтеся з викладеними обставинами, письмово зазначте свої заперечення та вкажіть на порушення, якщо вони були.

Звернутися по правову допомогу. Якщо родичі знають, де ви перебуваєте, але не можуть із вами зв’язатися, варто залучити адвоката.

У разі примусового вилучення телефона, погроз або застосування сили громадяни можуть вимагати оформлення відповідних протоколів і фіксації даних посадових осіб.

Незаконні дії можна оскаржити, звернувшись до керівництва Національної поліції, Департаменту внутрішньої безпеки, прокуратури, Державного бюро розслідувань або суду.

Чи можна знімати представників ТЦК на телефон

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, що під час вручення повістки представники ТЦК та СП або поліцейські мають здійснювати фото- та відеофіксацію за допомогою бодікамер.

«У такому разі належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного — вручення повістки — про виклик до ТЦК та СП є особистий підпис про отримання повістки та відеозапис ознайомлення з нею та/або відеозапис про відмову від отримання повістки», — розповіла адвокатка.

За її словами, якщо технічний засіб закріпили неналежним чином і через це запис виявився неякісним, під час судового розгляду такий доказ можуть визнати недопустимим або неналежним.

Водночас громадяни можуть самостійно фіксувати можливі правопорушення з боку представників ТЦК. Проте важливо враховувати правила використання таких матеріалів і обмеження щодо поширення інформації про військових та військові об’єкти.

«Якщо фото-відео створюється з метою зафіксувати правопорушення, перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК СП (наприклад, коли вони силою викрадають людину, здійснюють фізичних вплив або наносять тілесні ушкодження), то такі дії не будуть мати кримінальних наслідків для того хто знімає такі дії та опубліковує таке відео або фото. За умови, що вони не будуть розповсюджені публічно, адже диспозиції кримінальної статті передбачає саме дії, направлені на розповсюдження таких матеріалів», — зазначила Марина Бекало.

Адвокатка наголосила, що фотографування та відеознімання представників ЗСУ й інших військових формувань, зокрема військовослужбовців ТЦК та СП, блокпостів, територій військових частин і військової техніки з метою публічного поширення інформації про їхнє перебування або переміщення може мати правові наслідки.

Матеріали, які фіксують можливі правопорушення, можна передати слідчому або прокурору в межах кримінального провадження. Щоб вони набули статусу доказів, їх мають вилучити та долучити до матеріалів справи з дотриманням процесуальних норм, за потреби — із залученням спеціалістів і складанням протоколу.

Отже, представники ТЦК не можуть довільно перевіряти вміст особистого телефона чи примусово забирати його. Водночас у випадках, пов’язаних із можливими правопорушеннями або кримінальним провадженням, доступ до даних і вилучення пристрою мають відбуватися на законних підставах та з дотриманням установленої процедури.

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