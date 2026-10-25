Мобилизация по-новому в Украине: может ли ТЦК проверять телефон на улице

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. При проверке военно-учетных документов или оповещениях военнообязанных могут возникать спорные ситуации, в частности, по проверке содержимого смартфонов.

При каких обстоятельствах стражи порядка могут проверить смартфон, разрешено ли снимать представителей ТЦК и что делать, если телефон изъяли — рассказывает ТСН.ua.

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Могут ли ТЦК проверять телефон на улице

Сам факт общения с представителями ТЦК или полицейскими не дает им автоматического права просматривать содержимое смартфона. Статья 31 Конституции гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

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Телефон может содержать частные сообщения, фотографии, банковские данные и информацию о местонахождении человека. Поэтому требовать разблокировать устройство и просматривать содержимое только по собственному желанию представители силовых структур не могут.

Основания для проверки документов полицейскими определены статьей 32 Закона Украины «О Национальной полиции». Во время военного положения правоохранители также могут требовать от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предъявить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Однако проверка документов и обзор вещей не означают, что можно просматривать содержимое телефона. Поверхностная проверка подразумевает визуальный осмотр имущества, а не открытие мессенджеров, фотографий или истории браузера.

Могут ли проверить смартфон на блокпосте

Во время военного положения на блокпостах особое внимание могут уделять информации, касающейся национальной безопасности. В частности, статья 114-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за несанкционированное распространение сведений о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины и результатах обстрелов.

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Просьба показать конкретную фотографию или видео для проверки обстоятельств съемки не дает права бесконтрольно просматривать все личные переписки и другие данные на смартфоне.

Правоохранители могут получить доступ к информации на телефоне по добровольному согласию владельца или в пределах уголовного производства, если устройство является вещественным доказательством.

Если возникло обоснованное подозрение относительно незаконного фотографирования или видеосъемки военных объектов, отказ добровольно показать соответствующие материалы может стать основанием для задержания, доставки в подразделение полиции и процессуального извлечения устройства. Однако это не означает, что телефон можно просматривать без соблюдения установленной процедуры.

Могут ли ТЦК забрать телефон или личные вещи

Представители ТЦК и СП не наделены полномочиями принудительно изымать телефоны, документы и другие личные вещи граждан, применять к ним физическое влияние или психологическое принуждение, силой задерживать людей и удерживать их в помещении.

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Об этом рассказала адвокат адвоката Марина Бекало.

«Таким образом, такие насильственные действия могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП», — пояснила адвокат.

В то же время в помещении ТЦК могут действовать правила, запрещающие съем или предусматривающие возможность добровольно оставить телефон на хранение. Такое требование не означает, что работники центра получают право принудительно изымать личные вещи.

Адвокат Надежда Коренная также подчеркнула, что административное задержание за нарушение правил военного учета осуществляет полиция, а не ТЦК. Доставка в территориальный центр возможна при наличии соответствующих оснований, в частности, если есть подозрение в нарушении правил военного учета или человек отказывается получить повестку или проехать в ТЦК.

Что делать, если телефон забрали в ТЦК

Если телефон изъяли принудительно или человека оставили без связи, адвокат Надежда Коренная советует прежде всего позаботиться о собственной безопасности и возможности сообщить близким о своем местонахождении.

В частности, следует придерживаться следующего алгоритма:

Не вступать в конфликт. Если есть возможность, свяжитесь с родственниками или близкими и сообщите, где вы находитесь, чтобы они могли при необходимости привлечь адвоката.

Фиксировать нарушения. Если телефон забрали принудительно или ограничили доступ к юридической помощи, укажите это в соответствующих протоколах и актах.

Внимательно читайте документы перед подписанием. Если не соглашаетесь с изложенными обстоятельствами, укажите свои возражения в письменном виде и укажите на нарушения, если они были.

Обратиться за правовой помощью. Если родственники знают, где вы находитесь, но не могут с вами связаться, следует привлечь адвоката.

В случае принудительного изъятия телефона угроз или применения силы граждане могут требовать оформления соответствующих протоколов и фиксации данных должностных лиц.

Незаконные действия можно обжаловать, обратившись к руководству Национальной полиции, Департамента внутренней безопасности, прокуратуры, Государственного бюро расследований или суда.

Можно ли снимать представителей ТЦК по телефону

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua пояснила, что во время вручения повестки представители ТЦК и СП или полицейские должны осуществлять фото- и видеофиксацию с помощью бодикамер.

«В таком случае надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного — вручение повестки — о вызове в ТЦК и СП является личная подпись о получении повестки и видеозапись ознакомления с ней и/или видеозапись об отказе от получения повестки», — рассказала адвокат.

По ее словам, если техническое средство закрепили ненадлежащим образом и поэтому запись оказалась некачественной, во время судебного разбирательства такое доказательство могут признать недопустимым или ненадлежащим.

В то же время, граждане могут самостоятельно фиксировать возможные правонарушения со стороны представителей ТЦК. Однако важно учитывать правила использования таких материалов и ограничения распространения информации о военных и военных объектах.

«Если фото-видео создается с целью зафиксировать правонарушения, превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК СП (например, когда они силой похищают человека, оказывают физическое влияние или наносят телесные повреждения), то такие действия не будут иметь уголовных последствий для того, кто снимает такие действия и опубликует. При условии, что они не будут распространены публично, ведь диспозиция криминальной статьи предусматривает именно действия, направленные на распространение таких материалов», — отметила Марина Бекало.

Адвокат подчеркнула, что фотографирование и видеосъемка представителей ВСУ и других военных формирований, в частности военнослужащих ТЦК и СП, блокпостов, территорий воинских частей и военной техники с целью публичного распространения информации об их пребывании или перемещении может иметь правовые последствия.

Материалы, фиксирующие возможные правонарушения, могут быть переданы следователю или прокурору в рамках уголовного производства. Чтобы они приобрели статус доказательств, их должны изъять и приобщить к материалам дела с соблюдением процессуальных норм, при необходимости с привлечением специалистов и составлением протокола.

Представители ТЦК не могут произвольно проверять содержимое личного телефона или принудительно забирать его. В то же время в случаях, связанных с возможными правонарушениями или уголовным производством, доступ к данным и изъятию устройства должны происходить на законных основаниях и с соблюдением установленной процедуры.

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