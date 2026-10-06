В ТЦК забрали телефон и не отпускают: адвокат объяснила, что делать

Мобилизация / © ТСН.ua

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В Украине продолжается мобилизация, а мужчины призывного возраста обязаны выполнять требования военного учета и взаимодействовать с ТЦК. Все стороны этого процесса должны соблюдать закон. Однако при оповещении могут возникать спорные ситуации.

Одну из них прокомментировала адвокат Надежда Коринная в комментарии изданию «Фокус».

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У ТЦК забрали телефон и не отпускают: что делать

По словам адвоката, не стоит вступать в конфликт, особенно если человека оставили без связи и поддержки. Она добавила, что по возможности следует связаться с родственниками или близкими и сообщить им о своем местонахождении, чтобы они могли быстро привлечь юриста.

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Надежда Коренная отметила, что проверять военно-учетные документы могут сотрудники ТЦК и полиция в составе групп оповещения. Административное задержание за нарушение правил военного учета производит полиция, а не ТЦК. Доставление в ТЦК возможно, если есть основания полагать, что человек нарушает правила военного учета, или если он отказывается получить повестку или проследовать в ТЦК.

Пошаговый алгоритм: что делать, если у ТЦК изъяли телефон

«По закону работники ТЦК не имеют права принудительно изымать у военнообязанных телефоны или другие личные вещи. В помещении центра могут действовать правила режима, запрещающие съемку или предлагающие добровольно оставить телефон на хранение», — объяснила адвокат Надежда Коренная.

Она советует поступать так:

Не вступать в конфликт, особенно, если человека оставили без связи и поддержки. Приоритет — безопасность и возможность сообщить родным о своем местонахождении.

По возможности связаться с родственниками или близкими и сообщить им о своем местонахождении.

Если человеку предлагают подписать документы, адвокат советует не отказываться от их подписания. В то же время, она рекомендует письменно указывать свои возражения и нарушения, если таковые имеются.

Фиксировать нарушения в письменном виде в протоколах и актах: отмечать, что телефон изъяли принудительно, ограничили право на юридическую помощь, нарушили процедуру ВЛК или не учли заболевание.

Если родственники знают, где находится человек, но не могут с ним связаться, Надежда Коренная советует обратиться к адвокату.

Что писать в возражениях: пример формулировок от адвоката

«Мой телефон был изъят принудительно. Меня лишено конституционного права на юридическую помощь (ст. 59 Конституции Украины). Нарушена процедура прохождения ВЛК. Не учтены имеющиеся заболевания или медицинские ограничения», — привела в пример Надежда Коренная.

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«Такие записи становятся основанием для жалоб и служебных расследований», — отметила она.

Если родные не могут связаться: куда обращаться и какая ответственность может угрожать работникам ТЦК

«Если, скажем, родственники знают, где находится человек, но не могут с ним связаться, тогда лучше всего привлекать адвоката, имеющего опыт предоставления юридической помощи именно по делам, связанным с деятельностью ТЦК и прохождением военной службы», — подчеркнула Надежда Коренная.

Адвокат может действовать «внешне»: подавать запросы в ТЦК, полицию, Военную службу правопорядка (ВСП), ГБР, а также обращаться в Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

«Если сотрудники ТЦК нарушают законодательство, то они могут понести дисциплинарную ответственность по результатам служебного расследования или даже уголовную ответственность — в зависимости от обстоятельств», — подчеркнула Коринна.

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Куда жаловаться на действия ТЦК: горячая линия и государственные органы

Горячая линия Министерства обороны Украины: 1512 год.

Военная служба правопорядка (ВСП).

Государственное бюро расследований (ГБР).

Национальная полиция.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека — Дмитрий Лубинец.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал пять действий, которые работникам ТЦК запрещено совершать во время мобилизационных мероприятий. В частности, речь идет о применении физической силы, угрозы, изъятия телефонов и личных вещей, а также незаконном содержании людей в помещении.

Также в ТСН рассказывали об актуальных правилах бронирования от мобилизации и о том, кому могут отказать в бронировании даже при наличии официального трудоустройства или других оснований.

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