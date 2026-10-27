Украинцам могут платить за экономию света в часы пик: как это будет работать

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Украинские потребители смогут получать вознаграждение за то, что будут переносить использование электроэнергии с пиковых часов в периоды, когда нагрузка на энергосистему меньше.

Такой механизм предусматривает проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии, одобренный НКРЭКУ.

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Речь идет о так называемом управлении спросом. Потребитель будет добровольно изменять время или объем использования электроэнергии в соответствии с условиями договора, а за это сможет получать вознаграждение.

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К примеру, предприятие сможет переносить часть производственных процессов на часы меньшей нагрузки. Домохозяйства – изменять время работы отдельных электроприборов.

Как это будет работать

Посредниками между потребителями и энергорынком станут агрегаторы. Они будут объединять возможности многих пользователей и помогать управлять потреблением электроэнергии.

При этом менять поставщика электроэнергии не нужно.

Потребитель будет иметь два отдельных договора:

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с электропоставщиком - на поставку электроэнергии;

с агрегатором – на участие в управлении спросом и получение вознаграждения.

Размер и условия выплат будут зависеть от договора с агрегатором и фактического изменения графика или объема потребления.

Для энергосистемы такой механизм должен помочь снизить нагрузку в пиковые часы, эффективнее использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Проект постановления также определяет правила работы агрегаторов с потребителями, условия заключения договоров, расчетов и информирования.

Из-за атак РФ в Украине снова действуют ограничения электропотребления

27 октября из-за российских обстрелов новые обесточения зафиксировали в семи областях Украины.

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Из-за риска перегрузки поврежденного оборудования во всех регионах действуют ограничения мощности для промышленности, а в части областей почасовые отключения света до 2,5 очереди.

Что в доме потребляет больше электроэнергии

Больше электроэнергии в быту обычно потребляют системы отопления и кондиционирования, а также техника, нагревающая воду или воздух — стиральные и сушильные машины, посудомойки, электроплиты.

Дополнительные расходы производят освещение в пустых комнатах, телевизоры, компьютеры, приставки и другая электроника, которая остается в режиме ожидания. Небольшое, но постоянное потребление могут также иметь зарядные устройства, принтеры, кофемашины и другие приборы, которые постоянно остаются подключенными к сети.

Уменьшить потребление можно, если пользоваться экономными режимами техники, не оставлять свет без надобности, переносить работу мощных приборов на часы меньшей нагрузки и отключать от сети устройства, которым не требуется постоянное питание.

Чтобы понять, какая именно техника тратит больше электроэнергии, можно воспользоваться бытовым ваттметром или сравнивать показатели счетчика во время работы отдельных приборов.

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