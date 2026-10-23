- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрелы РФ: шесть областей Украины остались без света
Из-за российских обстрелов в шести областях есть новые обесточения. Энергетики работают на местах.
Сегодня, 23 октября, в Украине действуют вынужденные графики ограничения электроснабжения, а также аварийные отключения из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщает Радио Свобода.
После ночных атак РФ в нескольких областях есть обесточивание, под ударами находились энергообъекты.
Детали по регионам:
Житомирщина: без света осталось более 900 населенных пунктов.
Ровенщина: часть области осталась без света. РФ била по энергетике, жилищному сектору и предприятиям.
Луцк: из-за отсутствия электропитания остановили движение троллейбусов.
Одесчина: войска РФ атаковали энергообъект ДТЭК на юге области.
Полтавщина: повреждены линии электропередачи и частные дома.
Хмельнитчина: за прошедшие сутки вражеские дроны нанесли удары по энергетическим объектам области. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, «Укрэнерго» предупреждало, что в пятницу, 23 октября, в части областей Украины снова будут применяться ограничения электроснабжения. Графики будут действовать почти весь день и будут касаться как потребителей, так и промышленных предприятий.