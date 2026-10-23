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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Обстрелы РФ: шесть областей Украины остались без света

Из-за российских обстрелов в шести областях есть новые обесточения. Энергетики работают на местах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Украине после ночных ракетно-дроновых атак РФ зафиксированы значительные обесточения

В Украине после ночных ракетно-дроновых атак РФ зафиксированы значительные обесточения / © Associated Press

Сегодня, 23 октября, в Украине действуют вынужденные графики ограничения электроснабжения, а также аварийные отключения из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает Радио Свобода.

После ночных атак РФ в нескольких областях есть обесточивание, под ударами находились энергообъекты.

Детали по регионам:

  • Житомирщина: без света осталось более 900 населенных пунктов.

  • Ровенщина: часть области осталась без света. РФ била по энергетике, жилищному сектору и предприятиям.

  • Луцк: из-за отсутствия электропитания остановили движение троллейбусов.

  • Одесчина: войска РФ атаковали энергообъект ДТЭК на юге области.

  • Полтавщина: повреждены линии электропередачи и частные дома.

  • Хмельнитчина: за прошедшие сутки вражеские дроны нанесли удары по энергетическим объектам области. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, «Укрэнерго» предупреждало, что в пятницу, 23 октября, в части областей Украины снова будут применяться ограничения электроснабжения. Графики будут действовать почти весь день и будут касаться как потребителей, так и промышленных предприятий.

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