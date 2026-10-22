- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 270
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день, когда все получится
Один из самых успешных дней лунного календаря, когда реальностью могут стать любые — даже самые смелые — планы.
Правда, для этого очень важно соблюсти одно, но важное правило: обстоятельства будут благоприятствовать только по отношению к тем, кто активно действует.
Люди, ожидающие, что все сложится само по себе –как будто бы по волшебству могут не беспокоиться, у них все равно ничего не получится.
Овен
Преуспеть в профессиональной — как, впрочем, и в личной — жизни смогут только те, кто обладает повышенной самооценкой к счастью, у вас в этом смысле всегда все в порядке — от неуверенности в себе вы не страдаете.
Телец
Принимать важные решения в этот день нужно легко, без напряжения, колебаний и продолжительных раздумий — первый же вариант, который придет в голову на уровне интуиции, окажется единственно возможным.
Близнецы
Сегодня все успеют только те представители знака, которые будет сверять свои действия с составленным заранее планом, в противном случае можно утонуть в огромном количестве свалившихся на них дел и забот.
Рак
За какую бы работу вы ни взялись в это время — профессиональный проект или бытовые хлопоты, помните, что ее обязательно необходимо довести до конца, а иначе перейти на следующий уровень вам просто не удастся.
Лев
День благоприятен для тех, кто намерен решительно перейти от разговоров, пусть даже содержательных и облаченные в красивые слова, к конкретным делам — сегодня они обещают быть особенно удачными.
Дева
Несмотря на серьезную загруженность на рабочем месте, необходимо уделить время семье, особенно если учесть, что в последнее время вы — по объективным причинам — уделяете им несправедливо мало времени.
Весы
В этот день можно — и даже нужно — решать самые разные финансовые вопросы: вне зависимости от масштаба, они обещают быть удачными, поэтому не стоит отказываться от прекрасного шанса преуспеть.
Скорпион
День, когда, несмотря на возможные обвинения в эгоизме, собственные интересы необходимо предпочесть интересам других людей: к сожалению, если вы сами о себе не позаботитесь, никто не сделает это за вас.
Стрелец
День может стать точкой отсчета для позитивных жизненных перемен: черная полоса постепенно сменится белой, и вы получите прекрасный шанс реализовать любые — даже самые смелые — свои планы.
Козерог
В этот день вы получите возможность прекратить старую вражду с человеком, который, несмотря на свое некрасивое поведение, по-прежнему вам дорог — не давайте ему снова уйти, на этот раз — навсегда.
Водолей
Секрет профессионального успеха в этот день — впрочем, как всегда — в упорном движении вперед: отвлекаясь на досужие разговоры и споры, вы упустите время и не сможете похвастаться результатами своей работы.
Рыбы
Не стоит продолжать отношения с человеком, имеющим нехорошую привычку лгать вам в глаза по любому поводу: поймав на обмане кого-то из близких вам людей, найдите в себе мужество и выведете его за круг общения.
Читайте также:
Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков