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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
270
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день, когда все получится

Один из самых успешных дней лунного календаря, когда реальностью могут стать любые — даже самые смелые — планы.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенние ягоды в росе

Осенние ягоды в росе / © Associated Press

Правда, для этого очень важно соблюсти одно, но важное правило: обстоятельства будут благоприятствовать только по отношению к тем, кто активно действует.

Люди, ожидающие, что все сложится само по себе –как будто бы по волшебству могут не беспокоиться, у них все равно ничего не получится.

Овен

Преуспеть в профессиональной — как, впрочем, и в личной — жизни смогут только те, кто обладает повышенной самооценкой к счастью, у вас в этом смысле всегда все в порядке — от неуверенности в себе вы не страдаете.

Телец

Принимать важные решения в этот день нужно легко, без напряжения, колебаний и продолжительных раздумий — первый же вариант, который придет в голову на уровне интуиции, окажется единственно возможным.

Близнецы

Сегодня все успеют только те представители знака, которые будет сверять свои действия с составленным заранее планом, в противном случае можно утонуть в огромном количестве свалившихся на них дел и забот.

Рак

За какую бы работу вы ни взялись в это время — профессиональный проект или бытовые хлопоты, помните, что ее обязательно необходимо довести до конца, а иначе перейти на следующий уровень вам просто не удастся.

Лев

День благоприятен для тех, кто намерен решительно перейти от разговоров, пусть даже содержательных и облаченные в красивые слова, к конкретным делам — сегодня они обещают быть особенно удачными.

Дева

Несмотря на серьезную загруженность на рабочем месте, необходимо уделить время семье, особенно если учесть, что в последнее время вы — по объективным причинам — уделяете им несправедливо мало времени.

Весы

В этот день можно — и даже нужно — решать самые разные финансовые вопросы: вне зависимости от масштаба, они обещают быть удачными, поэтому не стоит отказываться от прекрасного шанса преуспеть.

Скорпион

День, когда, несмотря на возможные обвинения в эгоизме, собственные интересы необходимо предпочесть интересам других людей: к сожалению, если вы сами о себе не позаботитесь, никто не сделает это за вас.

Стрелец

День может стать точкой отсчета для позитивных жизненных перемен: черная полоса постепенно сменится белой, и вы получите прекрасный шанс реализовать любые — даже самые смелые — свои планы.

Козерог

В этот день вы получите возможность прекратить старую вражду с человеком, который, несмотря на свое некрасивое поведение, по-прежнему вам дорог — не давайте ему снова уйти, на этот раз — навсегда.

Водолей

Секрет профессионального успеха в этот день — впрочем, как всегда — в упорном движении вперед: отвлекаясь на досужие разговоры и споры, вы упустите время и не сможете похвастаться результатами своей работы.

Рыбы

Не стоит продолжать отношения с человеком, имеющим нехорошую привычку лгать вам в глаза по любому поводу: поймав на обмане кого-то из близких вам людей, найдите в себе мужество и выведете его за круг общения.

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