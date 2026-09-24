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ТСН в социальных сетях

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Домашний интернет в Украине больше не будет дешевым: сколько придется платить после атак

Провайдеры, вкладывающиеся в резервное питание и устойчивость сетей, уже не могут долго работать по нынешним тарифам.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Роутер

Роутер / © Pixabay

Стоимость домашнего интернета в Украине может заметно подняться. Провайдерам становится все сложнее удерживать тарифы на уровне 300–350 грн в месяц из-за затрат на резервное питание, дополнительные каналы связи и восстановление сетей после российских атак.

Об этом заявил владелец киевского провайдера UTELS Александр Полюдов в комментарии dev.ua.

По его словам, компании, инвестирующие в устойчивость сети и резервирование инфраструктуры, больше не могут работать по нынешним низким тарифам.

«Нужно ожидать увеличения стоимости услуг интернета. Провайдеры, обеспечивающие постоянство сетей, резерв питания и резерв каналов связи, не могут в дальнейшем предоставлять интернет за 300–350 грн. Будет существенное повышение цен», – сказал Полюдов.

Он также считает, что операторы, которые не будут адаптироваться к новым условиям и продолжат демпинговать, могут со временем уйти с рынка.

После российских атак в Киеве уже возникали проблемы с Интернетом

Напомним, после российской атаки на Киев 23 сентября из-за повреждения дата-центров возникли перебои у Интернет-провайдеров «Паутина» и UTELS. Оборудование компаний было обесточено, аварийные бригады работали на местах восстановления сети.

Провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети и необходимости перенести ее ядро на другую локацию.

Впоследствии в компании уточнили, что планируют возобновить работу сети 25 сентября в течение дня.

На фоне этого волонтер Сергей Стерненко призвал киевлян заранее позаботиться о резервных источниках связи, в частности Starlink.

«Цель россиян — не только бить по энергетике столицы, но разрушить все АЗС, датацентры провайдеров и операторов. Сейчас есть время позаботиться об обеспечении себя всем необходимым», — написал волонтер.

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