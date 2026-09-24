В оккупированных Олешках – настоящий голод: западные СМИ бьют в набат из-за критической ситуации

Голод (иллюстративное фото) / © Фото из открытых источников

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В оккупированных Олешках на Херсонщине все острее становится гуманитарный кризис. Местные жители уже несколько месяцев живут за счет запасов и урожая, собранного летом, однако с приходом осени продуктов становится все меньше.

Об этом сообщает Tagesschau.

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Олешки расположены на левом, оккупированном Россией берегу Днепра, фактически у самой линии фронта. Город в значительной степени отрезан от внешнего мира, а территория вокруг него заминирована.

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Помогать жителям пытается уроженка Олешек Ксения Архипова, которая после начала российского вторжения находится на подконтрольной Украине территории.

По ее словам, люди выходят на связь только тогда, когда появляется такая возможность и часто просят помочь с эвакуацией или найти более безопасное место в городе.

«Ксюша, можешь вычеркнуть моего отца из списка на эвакуацию, он умер ночью», — один из таких звонков цитирует Архипова.

Продукты заканчиваются

По словам Архиповой, последний грузовик с продуктами попал в Олешки еще 26 мая.

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Летом местные выживали благодаря огородам — картофелю, моркови, кабачкам и другим овощам. Теперь эти запасы постепенно иссякают.

Одна из жительниц города рассказала ARD, что ест только раз в день — лепешку с соленым помидором и чай.

«Теперь осень, и настоящий голод начинается именно сейчас», — говорит Архипова.

По разным оценкам, в Олешках остаются примерно от 1200 до 2000 человек.

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Россиян обвиняют в использовании гражданских в качестве прикрытия

В Кремле обвиняют Украину в проблемах со снабжением города, утверждая, что этому якобы мешают обстрелы.

В то же время независимая журналистка Зарина Забриски, долгое время исследующая ситуацию в Олешках, утверждает, что российские войска намеренно удерживают гражданских в заминированном городе.

По ее словам, российские военные размещают артиллерийские позиции и операторов дронов в жилых домах.

«Украинских мирных людей используют как живые щиты», — заявила она.

Людей не могут даже похоронить

Архипова также рассказала, что уже несколько месяцев жителям якобы запрещается хоронить погибших. По ее словам, это подтверждали даже отдельные российские военные по каналам связи в соцсетях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что украинская и российская стороны ранее договорились о создании гуманитарного коридора для эвакуации людей из Олешек.

Международный комитет Красного Креста готов сопровождать такую эвакуацию, однако российская сторона пока не согласилась на ее проведение.

Что известно о ситуации в Олешках: последние новости

Как мы писали, в оккупированных Олешках на Херсонщине тысячи людей фактически оказались в блокаде. По данным Bild и украинских источников, город длительное время не имеет стабильных поставок продуктов, а выезд для гражданских почти невозможен. С приближением холодов запасы пищи иссякают, а гуманитарная ситуация ухудшается. Украина и международные организации пытаются добиться эвакуации, однако Россия, по данным издания, не соглашается на гуманитарный коридор.

Отдельно украинские власти сообщали, что в самих Олешках остаются по меньшей мере 47 несовершеннолетних. В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец оценивал количество людей в Олешках и районе более 6 тысяч, среди них — около 200 детей.

Из-за отсутствия согласованной эвакуации люди пытаются выбираться самостоятельно, в частности, через заминированные территории, рискуя попасть под обстрелы или удары дронов. Также жители страдают от нехватки пищи, воды и медикаментов.

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