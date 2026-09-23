13 детей и грузовик с имуществом: семьи вынуждены эвакуироваться под обстрелами из еще одной области Украины

Эвакуация в Днепропетровской области / © ТСН

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Россияне изгоняют из собственных домов всё новые и новые украинские семьи. От самых маленьких до самых пожилых — люди вынуждены спасаться бегством от ужасов войны. На этот раз срочную эвакуацию из села Троицкое в Днепропетровской области провела гуманитарная миссия «Пролиска».

Из прифронтового населенного пункта волонтеры вывезли две большие семьи. Все пассажиры едва поместились в пассажирский микроавтобус, а их скромные вещи и имущество погрузили в грузовик. Люди едут в другой район области — чтобы начать жизнь заново. Они знают, что легко не будет, но, по крайней мере, над головами детей больше не будут летать вражеские FPV-дроны и управляемые авиабомбы.

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Подробнее об эвакуации рассказала корреспондентка ТСН Анастасия Невирна.

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Слёзы прощания и 13 детей в одном микроавтобусе

Собрали самые необходимые вещи, попрощались с родным домом и отправились в путь. Из Троицкого уезжают сразу две большие семьи, в которых в общей сложности воспитывается 13 детей.

Малыши прижимаются к бабушке, Марии, и, ожидая долгого пути, не знают, чем себя занять. Женщина не может сдержать слёз, ведь не представляет, как теперь будет жить одна без шумной компании внуков.

«А теперь будет тяжело, будет тихо… Никто не прибежит, не спросит: „Бабушка, что ты здесь, как ты здесь?“» — со слезами на глазах делится Мария.

Мать Диана, помимо своих детей, спасает от опасности ещё и сестру с её малышами. Пока что все они будут жить вместе в одном доме на новом месте. С собой взяли только самое необходимое, но, учитывая огромное количество детей, имущество и вещи едва поместились в грузовик.

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«Потом будем смотреть по ситуации, как оно и как будет», — говорит Диана.

Эвакуация в Днепропетровской области / © ТСН

Помощь «Пролиски»: как работает новый проект эвакуации с имуществом

Эвакуировать семьи помогла гуманитарная миссия «Пролиска», которая предоставила необходимый транспорт для переезда.

«Сегодня мы полностью эвакуируем их из точки А в точку Б вместе с их вещами на грузовом автомобиле. У нас есть такой проект, который стартовал буквально три месяца назад: мы помогаем перевозить мебель и всю технику, которая необходима людям. Ведь уезжать с пустыми руками — это чрезвычайно сложно, а начинать всё с нуля — тем более», — рассказал представитель гуманитарной миссии «Пролиска» Виталий Воскобойник.

Глава семьи остается с детьми лишь на несколько дней, чтобы помочь им обустроиться, после чего вынужден возвращаться к работе и домашним делам в Троицком. Мужчина признается: хоть и грустно провожать родных, но безопасность детей — превыше всего. Официальную эвакуацию всех семей с детьми в общине объявили ещё месяц назад.

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«У нас же здесь был прилет прямо за двором. С мая к нам начали долетать FPV-дроны и „Молнии“. КАБ у нас пока не было, а вот в соседнее село, до которого по прямой 5 километров, уже падали авиабомбы», — рассказывает глава семьи.

Более безопасные районы Днепропетровской области

На данный момент все эвакуированные решили остаться в пределах Днепропетровской области, но в более безопасном районе, удаленном от линии фронта.

Эвакуационные мероприятия, которые проводятся в различных прифронтовых селах Днепропетровской области уже почти полтора года, продолжаются.

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