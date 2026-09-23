"Готова к народным методам": Соломия Витвицкая удивила признанием о родах

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая находится на 41-й неделе беременности, рассказала о своем самочувствии и призналась, что малыш пока не спешит появляться на свет.

46-летняя ведущая получает немало вопросов от подписчиков, которые интересуются, состоялась ли уже долгожданная встреча с ребенком. Витвицкая решила не оставлять их без ответа. Она сообщила, что пока остается беременной. Тем временем знаменитость продолжает следить за состоянием своего здоровья и регулярно посещает врачей. Очередной плановый осмотр она прошла именно в этот день. После него ведущая поделилась хорошими новостями.

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«Пока что мы с малышом вместе», — написала Соломия.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

По словам телеведущей, обследование не выявило причин для беспокойства. Она призналась, что теперь мысленно пытается договориться с малышом о встрече, ведь ожидание затянулось. В то же время Витвицкая предполагает, что на ход событий могут влиять и её собственные переживания.

«Плановый осмотр. Всё в норме. Попробую уже договориться с малышом о встрече. Думаю, на этот процесс влияют ещё и мои какие-то переживания. Ну и уже готова к народным методам и советам. Вернусь сюда в пятницу», — рассказала ведущая.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Таким образом, несмотря на 41-ю неделю беременности, Соломия Витвицкая пока продолжает ждать начала родов. Ведущая поддерживает связь с подписчиками и обещает вновь рассказать о ситуации в конце недели.

«Поднимаюсь по лестнице — народные методы уже в прошлом», — написала в следующей истории ведущая и добавила смайлики в конце.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая на 41-й неделе беременности показала детскую комнату для сына. Ремонт почти завершен.

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