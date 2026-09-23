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У подростка над глазом выросли острые шипы: врачи не ожидали увидеть это на КТ
Безболезненный отек над глазом у 16-летнего подростка со временем превратился в два острых белых выступа. Выяснить их происхождение врачам помогла компьютерная томография.
Необычное образование над глазом 16-летнего юноши из Индии оказалось настоящим зубом. Он сформировался далеко от зубного ряда — в верхней части глазницы, а впоследствии начал прорываться наружу сквозь кожу века.
Об этом сообщило издание Live Science.
Сначала подросток заметил лишь безболезненный отек над левым глазом. Он не исчезал в течение нескольких месяцев, а позже на этом месте появились два острых белых выступа. Еще примерно месяц парень не обращался за медицинской помощью.
Во время осмотра внимание врачей привлекли необычные свойства образований: они были твердыми, гладкими и по цвету напоминали зубы. Впрочем, сразу установить их происхождение не удалось. Среди возможных объяснений рассматривали инородное тело, а также тератому — редкую опухоль, в составе которой могут присутствовать различные ткани, в том числе зубная и костная.
Ответ дала компьютерная томография. На снимках врачи обнаружили структуру зуба в верхней части глазницы. Он находился между веком и бровью юноши.
Речь идет о так называемом эктопическом зубе — то есть о зубе, который сформировался или прорезался в нетипичном месте. Зубы могут отклоняться от своего нормального положения и в пределах ротовой полости, однако у этого подростка он оказался полностью за пределами зубной дуги.
Образование удалили хирургическим путем. После операции выяснилось, что над глазом парня вырос зрелый клык. Признаков, которые могли бы свидетельствовать о его связи с тератомой, врачи не обнаружили. Других эктопических зубов на снимках также не было.
Соавтор отчета об этом случае, доктор Меган Танвар, отметила, что эктопические зубы ранее уже обнаруживались в других необычных местах, в частности в носовой полости и нижней части глазницы. Однако, по словам врача, это первый известный описанный случай, когда зуб обнаружили именно в верхней части глазницы.
Что стало причиной такой аномалии у подростка, медики не установили. Среди возможных причин появления эктопических зубов обычно называют нарушения развития, травмы, инфекции и генетические факторы.
Напомним, ранее мы сообщали, что 23-летний житель Лондона Эдди Линд узнал о раке после того, как случайно заметил небольшое уплотнение, вытираясь полотенцем после душа.