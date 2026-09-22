Что съесть перед сном, чтобы избежать скачков сахара в крови: 5 лучших продуктов

Что есть перед сном для поддержания стабильного уровня сахара в крови / © Credits

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Вечерний перекус не обязательно должен негативно сказываться на уровне сахара в крови. Важно прежде всего то, какие продукты окажутся на тарелке: специалисты советуют отдавать предпочтение продуктам, содержащим белок, клетчатку и полезные жиры.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

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Позже в течение дня организм может менее эффективно справляться с глюкозой, поэтому большое количество углеводов вечером может вызвать более выраженное или продолжительное повышение уровня сахара в крови. При этом правильно подобранный перекус помогает избежать резких колебаний.

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Греческий йогурт

Для вечернего перекуса подойдет обычный греческий йогурт без подсластителей. По сравнению с традиционным йогуртом он, как правило, содержит больше белка и меньше углеводов.

Сочетание белков, жиров, минералов и веществ, образующихся в процессе ферментации, может замедлять пищеварение и усвоение углеводов. Регулярное употребление такого продукта также связывают с поддержанием чувствительности организма к инсулину и регуляцией уровня глюкозы.

Молоко с бананом

Еще один вариант — банан в сочетании с молоком. Белок и другие компоненты молока влияют на скорость усвоения глюкозы, а фрукт обогащает перекус клетчаткой.

Особенно интересны в данном случае менее спелые, зеленоватые бананы. Они содержат больше резистентного крахмала, который не переваривается в тонкой кишке, а попадает в толстую, где ферментируется кишечными бактериями. Исследования связывают резистентный крахмал с более низким уровнем глюкозы и инсулина после еды.

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Яблоко с ореховой пастой

Яблоко снабжает организм клетчаткой, а ореховая паста — жирами и определенным количеством белка. Такое сочетание может в меньшей степени влиять на колебания уровня сахара, чем фрукт в отдельности.

В то же время яблоко лучше не очищать от кожуры, ведь именно она содержит клетчатку, в частности пектин. Ореховую пасту следует выбирать без добавления сахара.

Горсть орехов

Миндаль, фисташки, грецкие орехи или арахис также могут стать вариантом небольшого перекуса перед сном. Они содержат сравнительно мало углеводов, но при этом снабжают организм клетчаткой, белком и ненасыщенными жирами.

Такое сочетание помогает замедлить пищеварение и избежать резкого повышения уровня глюкозы. Исследования также связывают регулярное употребление орехов с улучшением чувствительности к инсулину, особенно если ими заменять продукты с большим содержанием углеводов. Оптимальной считается порция около 30 г несоленых и несладких орехов.

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Жареный нут

Нут содержит растительный белок и клетчатку, поэтому также может подойти для вечернего перекуса. Систематический обзор и метаанализ 2025 года показали, что после употребления нута уровень глюкозы через два часа был ниже по сравнению с продуктами с аналогичным количеством углеводов.

В целом бобовые в рамках сбалансированного питания связывают с более эффективным контролем уровня сахара в крови. Потенциальный эффект объясняют, в частности, содержанием клетчатки, растительного белка и микроэлементов.

Каким должен быть перекус перед сном

Важен не только конкретный продукт, но и размер порции. Для вечернего перекуса рекомендуется небольшое количество пищи, содержащей белок, клетчатку и полезные жиры, при этом следует ограничить потребление рафинированных углеводов и добавленного сахара.

В качестве ориентира можно взять перекус на 150–200 калорий, содержащий не более 15 г углеводов, примерно 7–15 г белка и 3–5 г клетчатки.

В то же время реакция организма на пищу индивидуальна. Особенно это важно для людей с нарушениями регуляции уровня глюкозы: в таком случае соответствующий вечерний рацион следует подбирать совместно с врачом или диетологом.

Напомним, что авокадо часто называют одним из основных источников полезных жиров, однако оно далеко не единственное. Некоторые орехи, семена и растительные масла содержат даже больше ненасыщенных жиров в стандартной порции.

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