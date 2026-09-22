В Украине готовят новый формат НМТ: в МОН раскрыли первые изменения

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Министерство образования Украины планирует сменить НМТ, чтобы сделать экзамен более простым и менее стрессовым для выпускников.

Об этом во время форума «Будущее, которое выбираем мы», журналистам сообщил министр образования Андрей Бутенко, передает «Новости.LIVE».

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Изменения в НМТ — что известно

По словам главы ведомства, сейчас разрабатывается более гибкая модель тестирования. Рассматриваются различные варианты проведения экзамена: его могут поделить на один или два дня, а также предоставить участникам возможность сдать тест через несколько недель или месяцев.

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«НМТ не может быть последним шансом в этом году. То есть наша задача, чтобы оно стало доступнее и снять эту стрессовую нагрузку на детей, что сегодня день последнего шанса», — подчеркнул Бутенко.

Изменения будут касаться не только самого формата, но и составляющей безопасности. Министр пояснил, что вопрос размещения экзаменационных центров сейчас накладывается на карту имеющихся укрытий.

Специалисты учитывают не только уже функционирующие хранилища, но и те, которые планируют открыть в течение следующих полугода — до начала нового НМТ.

Новый формат НМТ — последние новости

Напомним, в Министерстве образования и науки работают над возможными изменениями в составлении школьниками национального мультипредметного теста-2027.

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Также Владимир Зеленский заявлял, что формат НМТ могут изменить, чтобы сделать поступление в вузы более удобным. Главная цель — уменьшить стресс для выпускников из-за постоянных тревог и отключения света.

В 2026 году 4002 участника НМТ получили максимальные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету.

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