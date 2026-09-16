Украинцам урежут часть соцпрограмм и повысят налоги: что известно о бюджете-2027

Деньги

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В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено сокращение финансирования ряда социальных программ. В частности, речь идет о программах «чекапов», «поддержке» и кэшбеках.

Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире «Киев 24».

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В то же время в проекте бюджета предлагают увеличить налоговую нагрузку. В частности, предусмотрено повышение ставки НДС на 1%, а акциза на топливо — на 4%.

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По словам нардепа, потребность Украины в дополнительном финансировании от международных партнеров составляет 52 млрд. долларов. При этом подтверждено лишь 20 млрд долларов.

Бюджет на 2027 год: что известно

Напомним, ранее Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2027 год с рекордной суммой расходов в 7,272 трлн. грн. и доходами 5,648 трлн. грн.

Будут финансироваться только важнейшие статьи государственного бюджета из-за острого дефицита средств.

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год заложено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

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Ранее, 1 сентября, выступая в Верховной Раде Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

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