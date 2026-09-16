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Украинцам урежут часть соцпрограмм и повысят налоги: что известно о бюджете-2027
В проекте бюджета-2027 одновременно заложены сокращения по отдельным социальным направлениям и предложения по увеличению налогов.
В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено сокращение финансирования ряда социальных программ. В частности, речь идет о программах «чекапов», «поддержке» и кэшбеках.
Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире «Киев 24».
В то же время в проекте бюджета предлагают увеличить налоговую нагрузку. В частности, предусмотрено повышение ставки НДС на 1%, а акциза на топливо — на 4%.
По словам нардепа, потребность Украины в дополнительном финансировании от международных партнеров составляет 52 млрд. долларов. При этом подтверждено лишь 20 млрд долларов.
Бюджет на 2027 год: что известно
Напомним, ранее Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2027 год с рекордной суммой расходов в 7,272 трлн. грн. и доходами 5,648 трлн. грн.
Будут финансироваться только важнейшие статьи государственного бюджета из-за острого дефицита средств.
В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год заложено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума.
Ранее, 1 сентября, выступая в Верховной Раде Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.