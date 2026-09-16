Скандал с арестом женщины обернулся закрытием полицейского участка: что произошло

Полиция / © Associated Press

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В штате США Техас расформируют полицейский участок города Тринидад. Это произошло после громкого ареста местной жительницы Дженнифер Комбс, которая пожаловалась в соцсетях на грязную питьевую воду.

Об этом сообщает издание UNILAD.

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В мае Дженнифер Комбс написала в Facebook, что из-за бактерий в водопроводе люди попали в больницу. За это сообщение правоохранители задержали женщину на ночь, обвинив в тяжком преступлении — якобы она сеяла панику и спровоцировала ложную тревогу.

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Впрочем, еще 21 апреля сами городские власти официально призвали жителей кипятить воду, чтобы «избежать вредных бактерий». Несмотря на возмущение людей, глава полиции Чарльз Грегори настаивал на своей правоте и называл дело против Комбс «решенным и окончательным». Также копы арестовали гражданского журналиста Уинстона Ноулза, поддержавшего женщину и повесившего возле горсовета плакат с критикой полиции.

Когда история получила всеамериканскую огласку, обвинения с обоих сняли, а шеф полиции Грегори 19 июня ушел в отставку.

«В течение месяцев граждан, которые подвергали сомнению этот департамент, увольняли, нападали, а в моем случае арестовывали. Теперь государственное агентство, ответственное за регулирование правоохранительной деятельности Техаса, подтвердило, что этот департамент не смог продемонстрировать соблюдение даже минимальных стандартов. Мы никогда не являлись проблемой. Мы ее разоблачали», — написала позже в Facebook Дженнифер Комбс.

По данным KETK и FOX 4, 9 сентября Техасская комиссия по правоохранительной деятельности направила мэру Деннису Хоусу письмо об отзыве лицензии у полицейского отдела.

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В документе указали, что подразделение «не выполнило минимальных стандартов» и «не доказало пользы для общества». Проверка выявила нарушение 18 правил, в частности, по применению силы, действий во время стрельбы, преследования авто и профессиональной этики.

«В течение многих лет было много халатности. Мы двигаемся в положительном направлении. Нам нужно преодолеть все это», — заявил мэр Деннис Хоус в комментарии FOX 4 News.

Мэр добавил, что решение о закрытии участка с пятью штатными и несколькими внештатными копами «не стало неожиданностью». Теперь безопасность в Тринидаде, где проживает около 800 человек, будет заниматься офис шерифа округа Гендерсон.

Напомним, министерство юстиции США выдвинуло обвинение группе граждан России, которых американские власти связывают с российскими спецслужбами.

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