Знакомство с россиянкой сломало карьеру командира НАТО: в чем заподозрили его девушку

Знакомство с россиянкой сломило карьеру командира НАТО

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Роман командира НАТО с женщиной, с которой он познакомился в приложении для знакомств Tinder, вызвал тревогу на британской военной базе из-за опасений, что она может шпионить в пользу России.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Роман командира НАТО с уроженкой СССР на Tinder вызвал тревогу на британской военной базе

Старший испанский морской офицер встречался с Яниной Уайт — гражданкой Великобритании и Польши, родившейся в Советском Союзе, когда ее обвинили в сотрудничестве с Кремлем. В то время испанский офицер проходил службу в Объединенном морском командовании НАТО в штаб-квартире Нортвуд в графстве Хертфордшир.

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Эта спецслужба базы отслеживает российские подлодки и военные корабли в водах Великобритании, а также мониторит подсанкционные танкеры «теневого флота» РФ.

Отца двоих детей, который расстался с женой незадолго до начала отношений с россиянкой, отстранили от исполнения служебных обязанностей после того, как испанские и натовские чиновники по безопасности заподозрили его избранницу. Его рабочий пропуск был аннулирован, а командир базы запретил ему вход на территорию на время расследования спецслужб. Летом 2025 года офицера отозвали с базы и вернули в Испанию.

49-летняя Янина Уайт, проживающая в Ромфорде на востоке Лондона, отвергает обвинения в шпионаже и настаивает, что стала жертвой дискриминации из-за своего российского происхождения. Она больше не находится в отношениях с испанским командиром. Доказать, что она является шпионкой, пока не удалось.

Женщина утверждает, что она точно не российская шпионка. Но вспоминает, что в прошлом месяце сотрудник российской разведки пригласил ее на кофе и допросил во время ее поездки в Санкт-Петербург, куда она ездила навестить больного отца. По словам россиянки, силовик по имени Андрей из ФСБ в течение двух часов допрашивал ее в кафе возле станции метро по расследованию безопасности и ее отношениях с офицером НАТО.

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«Меня спросили, знаю ли я что-нибудь о работе [моего бывшего партнера]. Я ответила, что нет. У нас дома действовало правило: он не говорил о своей работе. Я знала, что он занимается делами, связанными с российским „теневым флотом“ и подлодками. Но существовал строгий запрет обсуждать дома какие-либо подробности этого», — заявила россиянка.

Уайт начала отношения с испанским офицером, имя которого The Telegraph не разглашает, в октябре 2024 года — вскоре после развода с бывшим мужем, влиятельным руководителем, посещавшим Даунинг-стрит, 10. Уже через две недели она переехала в двухкомнатную квартиру военного в Райслипе.

«Мы открыли общий банковский счет и начали планировать отпуска и думать о детях», — добавила она.

Подозрения возникли, когда Уайт пригласили на рождественскую вечеринку в декабре 2024 года. Согласно судебным документам, ее пригласили на мероприятие в столовой офицеров на военной базе, оформив однодневный пропуск посетительницы. Но в течение первой половины 2025 года у работников базы возникла обеспокоенность по поводу россиянки, которая любит стрелять и часто ходит в тир.

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«Было начато расследование по безопасности как со стороны НАТО, так и со стороны Испании. Великобритания не участвовала в этих процессах, результатом которых стало решение Испании приостановить действие допуска [офицера] к информации, составляющей государственную тайну», — говорится в судебном документе.

Уайт утверждает, что на следующий день она отправилась с ним в поездку в передовой штаб морских сил НАТО в Оэйраше (Португалия), где офицер участвовал в оборонном мероприятии. Доступ на военно-морскую базу испанскому офицеру предоставили через 10 дней после того, как его пропуск в Нортвуде был аннулирован, и пока он находился под следствием.

Что еще говорит россиянка

Россиянка настаивает на том, что ее пребывание на базе было совершенно невинным и что она никогда не имела доступа к секретным зонам.

«Мы зашли на базу, и пока он имел доступ ко всем чрезвычайно защищенным компьютерам и данным, я сидела у бассейна, пила кофе и чай и наслаждалась отдыхом. Я никогда не получала доступа ни к каким сверхсекретным объектам».

На одной из самых секретных и безопасных баз НАТО женщине, по ее словам, было «скучно».

Женщина, родившаяся в СССР, но в детстве переехавшая в Польшу, а в подростковом возрасте эмигрировавшая в Великобританию, утверждала, что выступала адвокатом своего тогдашнего партнера, и они пытались забрать его личные вещи. Охрана базы отказалась пропустить их, из-за чего позже вызвали полицию. Пара ушла без задержания или ареста.

Испанский командир заявил, что эти обвинения оказали «огромное» влияние на его семью и карьеру после «35 лет образцовой, безупречной службы».

Россиянка поделилась, что ее бывший партнер, который вернулся в Испанию и больше не участвовал в службе в ВМС, в сентябре 2025 года предпринял попытку суицида.

«Он чувствовал себя преданным военно-морским флотом. Испанское государство должно было его защитить. Я понимаю его чувство. Я чувствую, что Великобритания, моя страна, предала меня», — добавила россиянка.

Уайт инициировала ряд жалоб по обвинениям и добивается судебного пересмотра того, почему чиновники в Нортвуде признали ее «неблагоприятным риском для безопасности». Она также подала иск о дискриминации против Министерства обороны Великобритании, утверждая, что обвинения в ее адрес звучат только из-за места ее рождения.

Российские шпионы: последние новости

Напомним, в Берлине задержана женщина с двойным гражданством Германии и Украины, Илона В., подозреваемая в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По данным Федеральной прокуратуры Германии, она собирала данные об участниках политических мероприятий, передавала разведке РФ информацию о расположении производителей оружия, испытаниях беспилотников и запланированных поставках дронов в Украину. Также подозреваемая использовала личные связи с бывшими сотрудниками Минобороны.

В рамках расследования правоохранители провели обыски в ее квартире и в квартирах еще двух фигурантов в землях Бранденбург, Рейнланд-Пфальц и Бавария, которые остаются на свободе. Задержанную доставили к следственному судье для избрания меры пресечения.

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