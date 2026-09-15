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Как вкусно запечь овощи по-грузински в духовке: все дело в заправке
Рецепт закуски из запеченных овощей
Оригинальная закуска из баклажанов и болгарского перца покоряет своей простотой и изысканным вкусом. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:
баклажаны — 1 штука;
сладкий перец — 3 штуки;
растительное масло — 50 мл (плюс еще немного для заправки);
соль и черный перец — по вкусу;
любимые специи и травы — 1 чайная ложка;
яблочный уксус (6%) — 1 столовая ложка;
острый перец — 1/3 часть;
чеснок — 2 зубчика;
зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок;
грецкие орехи — 3 столовые ложки.
Процесс приготовления состоит из нескольких простых шагов:
Баклажан и болгарский перец тщательно моют. Баклажан нарезают слайсами средней толщины, перец очищают от семян и разрезают на части.
Овощи выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Их солят, перчат, посыпают любимыми специями и сбрызгивают растительным маслом. Запекают в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут.
Готовим заправку. В глубокой миске соединяют растительное масло с яблочным уксусом, добавляют мелко нарезанный перец, измельченный чеснок и соль по вкусу. Все тщательно перемешивают.
Запеченные овощи выкладывают в салатник слоями, пересыпая измельченной зеленью, измельченными грецкими орехами и добавляя ароматную заправку с чесноком и острым перцем.
Готовое блюдо накрывают пищевой пленкой и ставят в холодильник примерно на 30 минут, чтобы овощи хорошо пропитались ароматами специй и заправки.
Подают такую закуску охлажденной. Она отлично дополнит любой стол и понравится любителям пикантных овощных блюд.