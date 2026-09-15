Как вкусно запечь овощи по-грузински в духовке: все дело в заправке

Закуска из баклажанов и перца

Оригинальная закуска из баклажанов и болгарского перца покоряет своей простотой и изысканным вкусом. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — 50 мл (плюс еще немного для заправки);

Баклажан и болгарский перец тщательно моют. Баклажан нарезают слайсами средней толщины, перец очищают от семян и разрезают на части.

Овощи выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Их солят, перчат, посыпают любимыми специями и сбрызгивают растительным маслом. Запекают в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут.

Готовим заправку. В глубокой миске соединяют растительное масло с яблочным уксусом, добавляют мелко нарезанный перец, измельченный чеснок и соль по вкусу. Все тщательно перемешивают.

Запеченные овощи выкладывают в салатник слоями, пересыпая измельченной зеленью, измельченными грецкими орехами и добавляя ароматную заправку с чесноком и острым перцем.