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Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
43
Время на прочтение
2 мин

Как вкусно запечь овощи по-грузински в духовке: все дело в заправке

Рецепт закуски из запеченных овощей

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
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Закуска из баклажанов и перца

Закуска из баклажанов и перца

Оригинальная закуска из баклажанов и болгарского перца покоряет своей простотой и изысканным вкусом. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:

  • баклажаны — 1 штука;

  • сладкий перец — 3 штуки;

  • растительное масло — 50 мл (плюс еще немного для заправки);

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • любимые специи и травы — 1 чайная ложка;

  • яблочный уксус (6%) — 1 столовая ложка;

  • острый перец — 1/3 часть;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок;

  • грецкие орехи — 3 столовые ложки.

Процесс приготовления состоит из нескольких простых шагов:

  1. Баклажан и болгарский перец тщательно моют. Баклажан нарезают слайсами средней толщины, перец очищают от семян и разрезают на части.

  2. Овощи выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Их солят, перчат, посыпают любимыми специями и сбрызгивают растительным маслом. Запекают в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут.

  3. Готовим заправку. В глубокой миске соединяют растительное масло с яблочным уксусом, добавляют мелко нарезанный перец, измельченный чеснок и соль по вкусу. Все тщательно перемешивают.

  4. Запеченные овощи выкладывают в салатник слоями, пересыпая измельченной зеленью, измельченными грецкими орехами и добавляя ароматную заправку с чесноком и острым перцем.

  5. Готовое блюдо накрывают пищевой пленкой и ставят в холодильник примерно на 30 минут, чтобы овощи хорошо пропитались ароматами специй и заправки.

Подают такую закуску охлажденной. Она отлично дополнит любой стол и понравится любителям пикантных овощных блюд.

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