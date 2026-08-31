Невероятно вкусный салат из двух продуктов, которые есть на вашей кухне: в разы лучше винегрета

Что приготовить из красной свеклы / © Фото из открытых источников

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Если винегрет и оливье уже давно стали обычными гостями на столе, стоит попробовать совсем другое блюдо. Для этого салата понадобятся только свекла и болгарский перец, но способ приготовления овощей полностью изменяет их вкус. Свекла получается насыщенной и сладковатой, а запеченный перец приобретает нежную текстуру и легкий карамельный аромат. Такие сочетания овощей популярны в современной кухне: их часто не отваривают, а запекают, чтобы сберечь концентрированный вкус и природную сладость.

Как правильно подготовить свеклу и перец для салата

Для этого салата лучше запечь свеклу целиком, так овощ сохраняет более насыщенный вкус. Свеклу хорошо вымойте, обсушите, заверните в фольгу и положите в разогретую до 190 °C духовку примерно на 50–70 минут. Время зависит от размера корнеплода. Готовность проверяйте тонким ножом или шпажкой — они должны легко входить во внутрь.

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После охлаждения очистите свеклу и нарежьте большими кубиками или тонкими ломтиками.

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Болгарский перец лучше брать мясистый, сладкий и спелый. Красный или желтый подойдет лучше всего. Перец вымойте, обсушите и положите целиком на противень. Запекайте около 20–30 минут на 220 °C, периодически переворачивая. Кожура должна хорошо подрумяниться и местами потемнеть.

Переложите горячий перец в миску и накройте крышкой или пакетом на 10–15 минут. После этого кожура снимется значительно легче. Удалите плодоножку и семена, а мякоть нарежьте полосками.

Само запекание делает перец особенно ароматным: часть влаги улетучивается, а природная сладость становится более выраженной.

Как правильно готовить салат

На две порции возьмите 2 средние запеченые свеклы и 2 крупных болгарских перца. Смешайте овощи в миске и добавьте простую заправку. Для нее достаточно 2 столовык ложки растительного масла, 1 столовой ложки лимонного сока и половины чайной ложки горчицы. Добавьте черный перец, а соль — по вкусу.

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Если хочется более выразительного аромата, в салат можно добавить немного чеснока или свежей зелени. Но основными продуктами остаются именно свекла и печеный перец.

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