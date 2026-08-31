"Так меня еще никогда не рисовали": Беринчик показал свое лицо после поражения от Ноукса

Денис Беринчик / Lucky Punch

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Украинский экс-чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик показал последствия поражения от британца Сэма Ноукса.

В поединке, который состоялся 29 августа на "O2 Arena" в Лондоне, Денис проиграл единогласным решениям судей: 90:100, 91:99, 92:98. На кону стоял титул WBO International.

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После поединка Беринчик выложил видео в Instagram, показав свое лицо, покрытое кучей гематом.

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"Так меня еще никогда не рисовали", — сказал Беринчик, глядя на свое лицо.

Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk

Поражение от Ноукса стало для 38-летнего Беринчика вторым в карьере. До этого он выходил на ринг в феврале 2025 года, когда нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису. и потерял титул WBO в легком весе.

Тренер Дениса рассказывал, что его подопечный не был должным образом готов к тому бою из-за травмы, а именно разрыва плечевой губы. После этого украинец перенес две операции на плечи и проходил длительный процесс восстановления.

Отметим, что Беринчик завоевал титул WBO в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

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Беринчик — серебряный призер Олимпиады-2012 и серебряный призер чемпионата мира 2011 года. На профиринге в его активе 19 побед (9 — нокаутом) и два поражения.

На счету 29-летнего Ноукса 19 побед (16 — нокаутом) и одно поражение на профиринге.

Напомним, поединок Ноукс — Беринчик состоялся в андеркарде боя между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филиппом Хрговичем за вакантный титул IBF в супертяжелом весе, от которого отказался украинец Александр Усик. Хргович сенсационно нокаутировал Итауму и стал чемпионом мира.

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