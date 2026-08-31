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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина одержала разгромную победу на старте US Open-2026

Элина отдали всего три гейма сопернице из Аргентины.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) вышла во второй круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.

В первом раунде мэйджора 31-летняя уроженка Одессы разгромила аргентинку Солану Сиерру (№87 WTA) — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 53 минуты. Свитолина выполнила одну подачу навылет и допустила 6 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча теннисисток. Раньше они на корте не пересекались.

Во втором круге Свитолина поборется с победительницей поединка между австралийкой Майей Джойнт и "нейтральной" российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк уверенной победой стартовала на US Open-2026, в то время как Даяна Ястремская выбыла уже в первом раунде соревнований. Позже в основной сетке стартуют еще четыре украинки — Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Александра Олейникова.

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