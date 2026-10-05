Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира в Пекине

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В третьем раунде соревнований 32-летняя уроженка Одессы обыграла представительницу Греции Марию Саккари (№33 WTA) — 6:4, 7:5.

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Это была шестая очная встреча теннисисток — украинка в четвертый раз победила соперницу.

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Отметим, что Свитолина пропускала первый круг соревнований, а в матче второго раунда одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой (№55 WTA) — 1:6, 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Элина посоревнуется с американкой Энн Ли (№30 WTA), которую она уже побеждала на Roland Garros-2021.

Для Свитолиной это первый турнир в Пекине с 2019 года: три последних розыгрыша украинка пропускала (до того — соревнования не проводились).

Ранее сообщалось, что Свитолина вывела сборную Украины в первый в истории финала Кубка Билли Джин Кинг.

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