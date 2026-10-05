Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру в Пекіні

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

У третьому раунді змагань 32-річна уродженка Одеси обіграла представницю Греції Марію Саккарі (№33 WTA) — 6:4, 7:5.

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Це була шоста очна зустріч тенісисток — українка вчетверте перемогла суперницю.

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Зазначимо, що Світоліна пропускала перше коло змагань, а в матчі другого раунду здобула вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою (№55 WTA) — 1:6, 6:4, 6:2.

В 1/8 фіналу Еліна позмагається з американкою Енн Лі (№30 WTA), яку вона вже перемагала на Roland Garros-2021.

Для Світоліної це перший турнір у Пекіні від 2019 року: три останніх розіграші українка пропускала (до того — змагання не проводилися).

Раніше повідомлялося, що Світоліна вивела збірну України до першого в історії фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

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