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Росія винищила резерв локомотивів: Україна екстрено вибиває поїзди в Європи — FT
Останніми тижнями Росія активізувала удари по потягах, які перевозять зерно та залізну руду — основні експортні вантажі України.
Через систематичні російські обстріли залізничної інфраструктури в Україні критично бракує резервних локомотивів. Для порятунку експорту зерна та руди влада намагається домовитися про допомогу з європейськими партнерами.
Про це пише Financial Times.
«Ми майже вичерпали запас резервних локомотивів», — заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький.
Водночас, за його словами, Україна проводить переговори з європейськими партнерами, які мають аналогічну ширину залізничної колії, щодо можливого надання додаткових локомотивів.
Виконавчий директор ТІС Микита Грубов повідомив, що в районі термінала компанії в порту Південний через російські атаки було втрачено три локомотиви. За його словами, нестача техніки вже перетворилася на одну з уразливостей портової логістики.
Як зазначається у статті, через це навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує проблему доставки вантажів безпосередньо до причалів. Український морський експорт залежить не тільки від безпеки судноплавства, а й від можливостей залізниці транспортувати продукцію до портів.
За даними FT, останніми тижнями Росія активізувала удари по потягах, які перевозять зерно та залізну руду — основні експортні вантажі України.
Обстріли залізниці в Україні — останні новини
Нагадаємо, 29 вересня внаслідок ворожої атаки на Вінниччині було зафіксовано влучання в об’єкт залізничної інфраструктури. Через пошкодження понад 15 тис. споживачів залишилися без світла.
30 вересня потяг із японською парламентською делегацією на чолі з колишнім міністром оборони Іцунорі Онодерою під час поїздки до Києва запізнився на сім годин через ворожі атаки. Рейс тричі зупиняли, а пасажирів евакуювали з вагонів.