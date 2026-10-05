Росія може почати ще одну війну: астролог зробив тривожне попередження

Влад Росс / © ТСН

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Відомий астролог Влад Росс вважає, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея готуються до Третьої світової війни.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

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Астролог вважає, що Росія вестиме гібридну війну проти Європи та готуватиметься до нападу на країни Балтії.

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«Це може статися уже восени наступного року. Також це може статись і 2028 року після затемнення, як відбудеться на єгипетськими пірамідами. Після цього може навіть початися Третя світова війна. Вони можуть домовитися: Китай нападе на Тайвані, Північна Корея — на Південну Корею, Іран — на Ізраїль, Росія — на Європу. Це може статись в одну мить», — сказав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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