Україна дедалі ближче до вступу до ЄС: можуть відкритися ще два кластери переговорів

Україна може відкрити ще два кластери переговорів з ЄС / © Unsplash

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Уже наступного тижня Україна та Молдова можуть зробити черговий крок до євроінтеграції та членства в Європейському Союзі, зокрема, розпочати переговори за двома новими кластерами.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос за підсумками засідання Ради асоціації Молдова — ЄС, пише «Суспільне».

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Щодо вступу України до ЄС можуть відкрити два переговорні кластери

Передумовою для цього є рішення українських законодавців. На початку жовтня 2026 року до Верховної Ради внесли законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав національних меншин і корінних народів.

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Саме ухвалення цього документа є ключовою вимогою Будапешта для розблокування переговорних блоків.

«Ми дуже добре обізнані з процедурами у Верховній Раді, але сподіваємося, що закон пройде Раду. Як тільки це станеться, звичайно, державам-членам доведеться прискорити процедуру, але так, можливо, що ми відкриємо наступні два кластери для Молдови та України наступного тижня під час IGC (міжурядової конференції, — ред.) Ми сподіваємося відкрити ще два кластери для Молдови дуже скоро. І всі — до кінця року», — заявила Кос.

Євроінтеграція України: останні новини

Нагадаємо, Україна продовжує переговори з Угорщиною для розблокування руху до Європейського Союзу. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, між країнами зберігається позитивна дипломатична динаміка та конструктивний діалог, зокрема завдяки співпраці з представницею Угорщини Анітою Орбан.

Хоча Будапешт раніше блокував затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів ЄС і відмовлявся від участі в ініціативі «Карпатська вісімка», згодом сторони врегулювали непорозуміння, і Угорщина висловила готовність розглянути участь у цій регіональній формі співпраці.

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Для остаточного розв’язання спірних питань у Верховній Раді готують важливі законодавчі ініціативи щодо національних меншин та освіти. Розроблений законопроєкт, який стосуватиметься всіх нацменшин на території України, хочуть розглянути на спеціальній сесії парламенту.

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