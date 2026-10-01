Угорщина може розблокувати шлях України до ЄС: Сибіга розкрив деталі

Андрій Сибіга / © МЗС України

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Україна продовжує переговори з Угорщиною, щоб розблокувати свій рух до ЄС. Для цього у Верховній Раді готують зміни до законодавства про нацменшини та освіту, які стосуватимуться всіх меншин у країні.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Керівник МЗС зазначив хорошу дипломатичну динаміку у відносинах із Будапештом та наголосив на успішному проведенні чергового раунду двосторонніх консультацій.

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«Ми перебуваємо в контакті. Вона відіграє конструктивну роль. Я ціную нашу взаємодію», — зазначив він, коментуючи співпрацю з дипломатичною представницею Угорщини Анітою Орбан.

За словами Сибіги, після зустрічі у Нью-Йорку Угорщина все ж заявила, що може розглянути свою участь в Карпатській ініціативі. Попри суперечки в соцмережі X (Twitter) за участі прем’єра Віктора Орбана країни змогли налагодити конструктивний діалог.

«Тому тут динаміка хороша, дипломатична. І сподіваємося, ми досягнемо результату, щоб розблокувати наш подальший рух до Європейського Союзу», — підкреслив очільник МЗС.

Крім того, Сибіга повідомив про підготовку важливих законодавчих ініціатив. В Україні вже розробили проєкт закону щодо національних меншин, який регулюватиме, зокрема, питання освіти.

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Очікується, що його розглянуть на спеціальній сесії Верховної Ради разом із масивом євроінтеграційних законів. Оновлені норми стосуватимуться всіх нацменшин, які проживають на території України.

Скандал між Україною та Угорщиною — останні новини

Нагадаємо, на першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС представники Угорщини знову відмовилися затвердити результати скринінгу двох переговорних кластерів для України.

Також Угорщина відмовилася від участі в новому регіональному форматі «Карпатська вісімка» (С8), ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Петер Мадяр відповів на критику українського МЗС щодо «Карпатської вісімки», пояснивши позицію Будапешта несподіваною аналогією з сільським футболом.

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Та все ж згодом очільниця угорського МЗС Аніта Орбан заявила, що непорозуміння, які виникли між Угорщиною та Україною останніми днями, зокрема щодо «Карпатської вісімки» (C8), вирішено.

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