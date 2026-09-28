Затримання українських інкасаторів в Угорщині: хто стояв за таємним наказом

Віктор Орбан / © Associated Press

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У матеріалах угорської прокуратури з’явилося свідчення про те, що операцію із затримання українських інкасаторів «Ощадбанку» у справі так званого «золотого конвою» могли провести за рішенням Віктора Орбана.

Про це пише Telex із посиланням на документи слідчої прокуратури Будапешта, які отримала юридична фірма доктора Лоранта Хорвата, що представляє інтереси затриманих українців.

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Серед матеріалів адвокати виявили прокурорську записку про зустріч 22 червня. На ній співробітники прокуратури спілкувалися з полковником національної безпеки Іштваном Сатмарі, який очолює один із підрозділів Управління із захисту конституції.

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За протоколом, Сатмарі розповів, що обставини операції раніше вже вивчала спеціальна комісія. Зокрема, її цікавило, хто саме ухвалив рішення про затримання українців.

Тоді колишній генерал-лейтенант поліції Янош Хайду нібито заявив, що з’ясовувати це немає сенсу, оскільки всім відомо, що арешт провели за рішенням людини, «яку не можна втягувати».

У документі зазначається, що присутнім було зрозуміло: йшлося про Віктора Орбана.

Хайду став фігурантом справи

Влітку прокуратура оголосила підозру самому Яношу Хайду. Йому інкримінували сім епізодів незаконного затримання із застосуванням насильства до потерпілих. Хайду подав скаргу та провини не визнав.

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Водночас Орбан публічно захищав його. Під час виступу в Тушнаді він назвав Хайду героєм за операцію, яка нібито зупинила перевезення через Угорщину «українських чорних грошей», золота та інших цінностей.

Адвокат Хайду після цих слів заявляв, що неточні або неповні публічні твердження можуть заважати встановленню об’єктивної істини у кримінальному провадженні.

Що відомо про «золотий конвой»

5 березня угорські спецпризначенці затримали сімох громадян України — інкасаторів «Ощадбанку». У їхніх автомобілях вилучили золото та валюту загальною вартістю понад 27 млрд форинтів.

Прокуратура заявляла, що операцію провели після отримання заяви. Пізніше з’ясувалося, що її подало Управління із захисту конституції на основі інформації від іншої спецслужби — Інформаційного бюро.

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Telex раніше повідомляв, що рішення провести операцію щодо українського «золотого конвою» нібито ухвалив безпосередньо Орбан, а уряд визначив навіть дату рейду.

Окремо у цій справі підозру отримав Іштван Сатмарі. Його підозрюють за сімома епізодами підроблення офіційних документів. За даними видання, саме він оформлював заборони на в’їзд і перебування для затриманих українців.

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