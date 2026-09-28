У пудровій сукні з лелітками і без бюстгальтера: красива Дакота Джонсон на премії MTV Video Music Awards

Дакота Джонсон / © Associated Press

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Дакота Джонсон стала однією із зіркових гостей церемонії вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Дакота Джонсон / © Associated Press

На сцену акторка вийшла, щоб вручити Тейлор Свіфт нагороду Artist Director Honors — першу в історії MTV VMA відзнаку, засновану для виконавців, які розвивають мистецтво музичного відео своєю роботою за камерою.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Для урочистої події Дакота обрала довгу пудрову сукню Calvin Klein, розшиту лелітками, які красиво мерехтіли у світлі софітів. Вбрання мало тонкі бретельки і приталений силует. Під ним не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила світлими босоніжками на високих підборах із тонкими ремінцями та діамантовими прикрасами Messika jewelry — кольє з підвіскою і кількома каблучками.

У Джонсон було розпущене волосся з чубчиком і підкручене на кінчиках. У макіяжі вона зробила акцент на очах і завершила лук червоним манікюром.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Після оголошення переможниці Дакота передала Тейлор золоту статуетку і вони емоційно обійнялися на сцені.

Тейлор Свіфт і Дакота Джонсон / © Associated Press

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