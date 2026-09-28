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- Шоу-бізнес
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У пудровій сукні з лелітками і без бюстгальтера: красива Дакота Джонсон на премії MTV Video Music Awards
Акторка з’явилася на сцені MTV VMA у сяйному вбранні лаконічного силуету та привітала подругу з історичною перемогою.
Дакота Джонсон стала однією із зіркових гостей церемонії вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
На сцену акторка вийшла, щоб вручити Тейлор Свіфт нагороду Artist Director Honors — першу в історії MTV VMA відзнаку, засновану для виконавців, які розвивають мистецтво музичного відео своєю роботою за камерою.
Для урочистої події Дакота обрала довгу пудрову сукню Calvin Klein, розшиту лелітками, які красиво мерехтіли у світлі софітів. Вбрання мало тонкі бретельки і приталений силует. Під ним не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.
Аутфіт акторка доповнила світлими босоніжками на високих підборах із тонкими ремінцями та діамантовими прикрасами Messika jewelry — кольє з підвіскою і кількома каблучками.
У Джонсон було розпущене волосся з чубчиком і підкручене на кінчиках. У макіяжі вона зробила акцент на очах і завершила лук червоним манікюром.
Після оголошення переможниці Дакота передала Тейлор золоту статуетку і вони емоційно обійнялися на сцені.