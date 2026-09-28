У кокетливій мінісукні і на високих шпильках: помічниця Дональда Трампа похизувалася стрункими ногами на базі Ендрюс

Наталі Гарп / © Associated Press

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Помічниця Дональда Трампа Наталі Гарп супроводжувала президента на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд, звідки вони вирушили літаком Air Force One.

Для перельоту Гарп обрала коротку чорну трикотажну сукню з білим принтом, круглою горловиною та короткими рукавами. Приталений верх підкреслив її фігуру, а спідниця зі складками та розкльошеним кроєм додала образу кокетливості. У цьому луку білявка похизувалася стрункими ногами.

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Наталі Гарп / © Associated Press

Взута вона була у нюдові гостроносі туфлі-човники, а в руці несла дорожню велику чорну сумку з короткими ручками й золотистою фурнітурою.

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Наталі Гарп / © Associated Press

Завершували аутфіт лаконічні перлинні сережки-пусети. Біляве волосся помічниця президента зібрала в акуратний низький пучок, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Наталі Гарп / © Associated Press

Нагадаємо, останнім часом Наталі Гарп також опинилася в центрі підвищеної уваги через чутки про нібито романтичні стосунки з Дональдом Трампом. Приводом для обговорень стали її постійна присутність поруч з президентом та повідомлення про особисті записки, які помічниця залишала йому. У таблоїдах і соцмережах навіть припускали, що саме близькість Гарп до Трампа могла спричинити напруження у його шлюбі з Меланією та підштовхнути першу леді до розлучення. Водночас жодних достовірних підтверджень роману чи намірів президентського подружжя розлучитися немає. Представники Білого дому романтичний характер стосунків Трампа і Гарп заперечували.

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