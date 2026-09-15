Дональд Трамп та Наталі Гарп. Фото: Х

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У Мережі поширюється фотографія, на якій нібито президент США Дональд Трамп ніжно цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімок став вірусним на тлі її поїздки разом із Трампом до Ірландії, однак його справжність наразі не підтверджена, а достовірних доказів роману між ними немає.

Про це пише Sunday Guardian Live.

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Фото поцілунку розлетілося Мережею

Зображення з’явилося в Мережі під час перебування Трампа в Ірландії. Президент США відвідав свій гольф-курорт Trump International Golf Links у Дунбегу, де спостерігав за Відкритим чемпіонатом Ірландії.

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На тлі цього користувачі соцмереж почали поширювати фотографію, на якій чоловіка і жінку ідентифікували як Трампа та Гарп. Деякі акаунти навіть заявили, що знімок нібито підтверджує роман президента зі своєю помічницею.

Втім, жодне надійне джерело не підтвердило ані справжність фотографії, ані те, що між Трампом і Гарп є романтичні стосунки.

Доказів немає, а фото могло бути змінене за допомогою ШІ

Знімок не публікували визнані новинні організації, Білий дім чи професійні фотоагентства. Також невідомо, де і коли саме його було зроблено.

Крім того, фотографія поширюється переважно у низькій якості, що ускладнює достовірну ідентифікацію людей.

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У Мережі також з’явилися припущення, що зображення могло бути створене або відредаговане за допомогою штучного інтелекту. На іншій версії фото користувачі звернули увагу на нібито шість пальців на руці Гарп — характерну деталь, яку часто пов’язують із помилками генеративного ШІ.

Втім, сам по собі результат ШІ-детектора не є доказом того, що фотографія підроблена.

Хто така Наталі Гарп

35-річна Наталі Гарп працює виконавчим та спеціальним асистентом Трампа. Вона вважається однією з його найближчих помічниць і часто перебуває поруч із президентом.

Гарп отримала прізвисько «людина-друкар», оскільки носить із собою портативний принтер і, за повідомленнями американських ЗМІ, друкує для Трампа сприятливі новини та дописи із соцмереж.

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Її близькість до президента вже ставала предметом публічних обговорень. Зокрема, ЗМІ писали про її листи до Трампа та незвично широкий доступ до нього. Однак жодне з цих повідомлень не підтверджує романтичних стосунків між ними.

Гарп дійсно була разом із Трампом в Ірландії

Підставою для нової хвилі чуток стало те, що Гарп справді супроводжувала Трампа під час його поїздки до Ірландії.

Президент відвідав свій гольф-клуб у Дунбегу під час Відкритого чемпіонату Ірландії. Після завершення турніру Трамп вручив трофей переможцю Шейну Лоурі.

Сам факт присутності Гарп під час поїздки підтверджували повідомлення ЗМІ. Проте жодного достовірного підтвердження того, що Трамп і його помічниця цілувалися або мають роман, наразі немає.

Додаткову увагу до Гарп привернуло й те, що, за даними Associated Press, Трамп подарував їй та ще кільком своїм співробітникам по 45 тисяч доларів готівкою. У Білому домі заявляли, що це були дозволені законом святкові подарунки, не пов’язані з їхньою роботою.

Нагадаємо, Дональд і Меланія Трампи вперше вийшли разом після чуток про розлучення. Президент США та перша леді з’явилися на меморіальній церемонії у Пентагоні й трималися поруч перед камерами.

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