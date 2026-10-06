Весілля Дональда Трампа-молодшого і його дружини Беттіни Андерсон / © соцмережі

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Син президента США Дональд Трамп-молодший повернув кошти російському бізнесмену Умару Кремльову, які той витратив на організацію післявесільних святкувань для пари на Багамах. Сам росіянин висловив здивування таким кроком, оскільки вважав це звичайним подарунком.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Раніше Кремльов був маловідомим поза межами боксу та вузького кола російських бізнесменів і політиків. Ситуація змінилася після того, як з’ясувалося, що він є другом родини Трампа і покрив витрати на дводенне святкування на Багамах після травневого весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Трамп.

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Пара провела приватну церемонію у травні, а наступних вихідних влаштувала урочистості на Багамах за рахунок російського магната.

«Він (Дональд Трамп-молодший) повернув гроші, але я не зрозумів чому, тому що не вважаю це якимось особливим подарунком», — сказав Кремльов журналістам у Стамбулі у вівторок.

Бізнесмен також уточнив, що не був присутнім на самій весільній церемонії, проте приєднався до подальших святкувань разом із спільними друзями.

Весілля Трампа-молодшого — що відомо

Нагадаємо, раніше російський олігарх Умар Кремльов таємно виділив сотні тисяч доларів на організацію розкішного весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США.

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За даними розслідувачів, весілля на 50 гостей гуляли на двох приватних островах на Багамах. Кремльов сам оплатив оренду одного з них, де розмістили вілли для гостей і влаштували банкет. Така оренда коштує орієнтовно 100 тисяч доларів за ніч.

Після цієх новини провідний демократ у комітеті з нагляду Палати представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування щодо можливої фінансової участі російського олігарха в урочистостях, пов’язаних з весіллям Дональда Трампа-молодшого.

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