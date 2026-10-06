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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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52
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Вау, яка ефектна: королева Мері відвідала відкриття парламенту

Королівське подружжя Данії відвідало сьогодні відкриття сесії парламенту в Копенгагені.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Відкриття данського парламенту одна з ключових дат у палацовому календарі. Кожного першого вівторка жовтня спікер проводить церемонію відкриття у присутності монарха.

Королева Мері постала в ансамблі з двох частин, що складається з жакету та спідниці-олівець, з деякими відмінними деталями, які роблять його миттєво впізнаваним, такими як асиметричний поділ жакету з баскою від Roland Mouret. На голові у Мері був обідок до тону.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Щоб завершити цей бездоганний образ, Мері обрала аксесуари того ж бордового кольору, включаючи елегантні туфлі на шпильках, рукавички та капелюшок-фасинатор, необхідний протоколом заходу.

Яскравим кольоровим акцентом стала її чорна сумка. Також королева Мері обрала невеликі діамантові сережки-цвяшки та брошку, де бірюзове каміння посідало центральне місце.

Принцеса Бенедикте, королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Принцеса Бенедикте, королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Королева була не єдиною, хто був у центрі уваги цього ранку в данському парламенті і на церемонії, що проходила у палаці Крістіансборг. Короля з королевою супроводжувала принцеса Бенедикте - сестра королеви Маргрете II.

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