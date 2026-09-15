Королева Мері в розкішному світлому луку припливла з чоловіком-королем на кораблі до Копенгагена

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

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Король Данії Фредерік X та королева Мері офіційно зійшли з королівського корабля «Даннеброг» у Нордрі Толдбод у Копенгагені.

Королівський корабель повернувся додому з Осло минулого тижня, а до цього в рамках сезону також відбувся літній круїз муніципалітетами Оденсе, Норддюрс і Гольбек, а також заходи до кількох внутрішніх портів.

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Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

На борту королівського корабля Їхні Величності попрощалися із призовниками, які входили до складу екіпажу Даннеброга протягом усього сезону. Мері та Фредерік X привітали всіх і подарували їм фотографію на згадку про час, проведений на борту.

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Для цього виходу королева обрала жакет без коміра з найтоншої мериносової вовни кремового кольору від Harris Wharf London, сукню міді кремового кольору від Camilla and Marc, в руках вона несла невелику плетену сумку Naghedinyc і була взута в рожеві туфлі-човники від Jimmy Сhoo. Мері також носила на голові обідок, на зап’ястях кілька золотих браслетів і каблучки на пальцях, волосся розпустила і зробила виразний макіяж.

Королева Мері / © Getty Images

Королівське подружжя офіційно зійшло на берег, використовуючи парадні сходи, побудовані 1848 року з граніту. Ними користувалися багато відомих гостей, які прибували до міста через Нордре-Толдбод. Особливо за правління Крістіана IX багато глав іноземних держав висаджувалися на берег на невеликих шлюпах. Пізніше, 1905 року, було збудовано два парадні павільйони, які разом з парадними сходами досі прикрашають набережну біля входу.

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