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- Писк моди
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LITKOVSKA представила в Парижі колекцію, натхненну українським авангардом
Лілія Літковська звернулася до спадщини Бориса Косарева, щоб через моду продовжити діалог українського мистецтва з європейською авангардною традицією.
Український бренд LITKOVSKA представив колекцію сезону весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Парижі. Цього разу джерелом натхнення для дизайнерки і засновниці бренду Лілії Літковської стала творчість Бориса Косарева — одного із засновників харківського авангарду.
Це була особлива презентація, адже вперше роботи українського митця представили в контексті показу бренду. Косарев працював у різних сферах мистецтва — від живопису та фотографії до театру, сценографії, дизайну костюмів і кіно. Упродовж своєї кар’єри він постійно експериментував із формою та шукав нові способи переосмислення звичного.
Особливе місце у творчості Косарева посідають кубофутуристичні портрети, у яких обличчя та людська фігура перестають бути реалістичними зображеннями, а розкладаються на геометричні площини, лінії та кольорові фрагменти, які накладаються один на одного й створюють новий візуальний образ.
Саме ідея фрагментації стала однією з основ колекції бренду, яка називається STRICHA: в одному з українських діалектів «стріча» означає «зустріч». У нових образах вона проявляється не буквально — Літковська не відтворює роботи Косарева, а переосмислює його художній метод і переносить принципи деконструкції у моду.
Через творчість Косарева колекція також звертається до історії українського авангарду та його зв’язків із європейським мистецьким рухом. Харків і Київ свого часу були важливими осередками цього діалогу, проте творчість багатьох українських митців тривалий час залишалася недостатньо представленою на європейській культурній сцені.
У LITKOVSKA наголошують, що тепер цей діалог продовжується вже в сучасному Парижі. Ідеї Косарева стали не декоративною деталлю колекції, а її своєрідним каркасом — принципом, навколо якого вибудувані силуети та конструкції речей.