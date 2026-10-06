LITKOVSKA представила в Парижі колекцію, натхненну українським авангардом

LITKOVSKA SS’27 / © Getty Images

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Український бренд LITKOVSKA представив колекцію сезону весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Парижі. Цього разу джерелом натхнення для дизайнерки і засновниці бренду Лілії Літковської стала творчість Бориса Косарева — одного із засновників харківського авангарду.

Це була особлива презентація, адже вперше роботи українського митця представили в контексті показу бренду. Косарев працював у різних сферах мистецтва — від живопису та фотографії до театру, сценографії, дизайну костюмів і кіно. Упродовж своєї кар’єри він постійно експериментував із формою та шукав нові способи переосмислення звичного.

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LITKOVSKA SS’27 на Тижні моди в Парижі / © Getty Images

Особливе місце у творчості Косарева посідають кубофутуристичні портрети, у яких обличчя та людська фігура перестають бути реалістичними зображеннями, а розкладаються на геометричні площини, лінії та кольорові фрагменти, які накладаються один на одного й створюють новий візуальний образ.

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Саме ідея фрагментації стала однією з основ колекції бренду, яка називається STRICHA: в одному з українських діалектів «стріча» означає «зустріч». У нових образах вона проявляється не буквально — Літковська не відтворює роботи Косарева, а переосмислює його художній метод і переносить принципи деконструкції у моду.

LITKOVSKA SS’27 на Тижні моди в Парижі / © Getty Images

Через творчість Косарева колекція також звертається до історії українського авангарду та його зв’язків із європейським мистецьким рухом. Харків і Київ свого часу були важливими осередками цього діалогу, проте творчість багатьох українських митців тривалий час залишалася недостатньо представленою на європейській культурній сцені.

LITKOVSKA SS’27 на Тижні моди в Парижі / © Getty Images

У LITKOVSKA наголошують, що тепер цей діалог продовжується вже в сучасному Парижі. Ідеї Косарева стали не декоративною деталлю колекції, а її своєрідним каркасом — принципом, навколо якого вибудувані силуети та конструкції речей.

LITKOVSKA SS’27 на Тижні моди в Парижі / © Getty Images

LITKOVSKA SS’27 на Тижні моди в Парижі / © Getty Images

LITKOVSKA SS’27 на Тижні моди в Парижі / © Getty Images

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