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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Масове скорочення 4 тисяч чиновників: кого звільнять насамперед

Уряд скоротить понад 4 тисячі вакансій та 20% заступників міністрів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Кабмін скорочує 4 тисячі вакансій та 20% заступників міністрів

Кабмін скорочує 4 тисячі вакансій та 20% заступників міністрів / © ТСН

У Кабміні скоротять понад 4 тисячі вакантних посад. Йдеться про кількість заступників міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисячі вакантних посад», — зазначив він.

Корецький доручив провести функціональну діагностику держапарату. Зокрема планується перевірити, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а потім визначити структуру та фінальну чисельність.

Кого торкнеться оптимізація

  • Кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%,

  • Кількість заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) — майже на 18%.

Паралельно з реформою структури уряд змінює підхід до підготовки кадрів. Система навчання державних службовців відтепер буде чітко прив’язана до посадових обов’язків та завдань. Для молоді обіцяють запустити інформування, стажування. Крім того, є окрема програма для ветеранів.

«Уже відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям. Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання», — підсумував прем’єр-міністр.

Раніше Сергій Корецький заявив, що Україна готується до жорсткої економії державних коштів через дефіцит фінансування оборони.

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