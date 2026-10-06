Ці три кольори найчастіше вибирають люди з високим рівнем інтелекту: перевірте себе

Який колір вибирають розумні люди / © www.freepik.com/free-photo

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Які кольори найчастіше вибирають люди з певними якостями особистості? Це з’ясували науковці під час дослідження, результати якого опублікованого в журналі Frontiers in Psychology. У роботі взяли участь 854 дорослих віком від 20 до 60 років, які оцінювали власні колірні вподобання та проходили тест на способи мислення, рівень інтелекту й основні якості особистості. Результати показали зв’язок між вибором певних кольорів і такими характеристиками, як сумлінність, емоційна стабільність та відкритість до нового досвіду.

Синій — для тих, хто любить порядок і зосередженість

Синій виявився одним із найцікавіших кольорів у дослідженні. Його вибір був пов’язаний із сумлінністю та емоційною стабільністю.

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Люди з високою сумлінністю зазвичай схильні до організованості, відповідальності та самодисципліни. Саме тому синій можна пов’язати з образом людини, яка вміє зосередитися на завданні, довести справу до кінця та не любить зайвого хаосу.

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Особливо цікаво, що перевага світло- та темно-синього статистично корелювала із сумлінністю, а світло-синій також був пов’язаний з емоційною стабільністю.

Зелений — цікавість до нового

Другий колір, на який варто звернути увагу, — зелений. У дослідженні він асоціювався з відкритістю до нового досвіду.

Така риса характеру пов’язана з цікавістю, готовністю розглядати нові ідеї, отримувати незвичний досвід і виходити за межі звичних поглядів. Тому людина, яка постійно вибирає зелений, може просто інтуїтивно тяжіти до кольору, який у дослідженні виявився пов’язаним саме з цією характеристикою.

Автори також зазначили, що люди з вираженою відкритістю до нового частіше віддавали перевагу зеленому.

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Фіолетовий — нестандартний погляд

Фіолетовий також потрапив до цієї трійки не випадково. Учасники дослідження найчастіше пов’язували його з такими характеристиками, як складність і відкритість до нового досвіду.

Під час статистичного аналізу перевага фіолетового разом із зеленим та білим виявила зв’язок із відкритістю до нового. Це може бути цікаво людям, які люблять експериментувати, цікавляться незвичними ідеями та не прагнуть завжди дотримуватися усталених правил.

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