Як чоловік у пащі кита побував: все про неймовірний порятунок під водою

Кит / © Associated Press

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Поблизу узбережжя Кейп-Код у США водолаз Майкл Паккард несподівано опинився в пащі горбатого кита.

Про це пише hamuesgyemant.

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Майкл Паккард понад 30 років працював у водах Кейп-Коду, штат Массачусетс. Він занурювався на морське дно у водолазному спорядженні та вручну виловлював цінних ракоподібних.

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11 червня 2021 року чоловік разом із напарником Джосіа Майо вирушив на човні до району поблизу Провінстауна. Того дня Паккард здійснював уже третє занурення.

Приблизно на глибині 14 метрів він раптом відчув сильний удар. Навколо нього стало темно, хоча він продовжував рухатися у воді. Спочатку чоловік подумав, що на нього напала акула, однак не відчував укусу чи зубів.

За кілька секунд Паккард зрозумів, що його проковтнув кит.

Під час зіткнення з пащі випав регулятор дихального апарата. Водолазу вдалося повернути його на місце та знову почати дихати. Він намагався вибратися, але опинився настільки затиснутим, що майже не міг рухатися.

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Невдовзі чоловік відчув, що тварина почала підійматися до поверхні. Біля поверхні кит почав трусити головою, після чого виштовхнув водолаза з пащі. За оцінками Паккарда, усе тривало приблизно 30-40 секунд.

Його напарник Джосіа Майо спочатку побачив лише воду, яка раптово почала вирувати, а потім помітив самого Паккарда. Разом із екіпажем іншого човна, який перебував неподалік, вони допомогли витягнути водолаза з води. Після цього чоловіка доправили до лікарні.

Чому кит не проковтнув чоловіка

Горбаті кити під час харчування широко розкривають пащу та набирають велику кількість води разом із дрібними тваринами, які перебувають у ній. Імовірно, Паккард випадково опинився на шляху одного з таких харчових маневрів.

Водночас горбатий кит анатомічно не здатен проковтнути людину. Хоча його ротова порожнина величезна, горло значно вужче, тому доросла людина не може пройти через нього. Водолазне спорядження та балон із повітрям тим більше унеможливлювали таке.

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Паккард переважно травмував ноги, але переломів не отримав. З огляду на те, що чоловік опинився буквально всередині пащі тварини вагою в десятки тонн, зустріч закінчилася для нього надзвичайно щасливо.

Згодом розповідь Паккарда викликала сумніви у деяких людей. Однак його напарник Майо бачив, як чоловік з’явився на поверхні неподалік від кита.

Сам Паккард також вважав, що тварина не нападала на нього, а просто випадково захопила водолаза під час харчування.

Вже через кілька тижнів після інциденту чоловік знову почав занурюватися та повернувся до роботи біля узбережжя Кейп-Коду.

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