Названо фрукти, які надовго заряджають енергією і допомагають позбутися відчуття втоми

Які фрукти треба їсти від утоми / © www.freepik.com/free-photo

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Експерти видання Harvard Health Publishing зазначають, що шматочок фрукта або жменя горіхів може бути кращим перекусом, ніж солодощі: прості цукри дають швидкий підйом, після якого енергія може так само швидко впасти, тоді як поживні продукти допомагають забезпечувати організм енергією стабільніше. Окремо фахівці наголошують на важливості збалансованого раціону з фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами та джерелами корисних жирів і білка.

Банани — коли потрібен швидкий і поживний перекус

Банан — один із найзручніших фруктів для перекусу, коли відчувається занепад сил. Він містить вуглеводи, які організм використовує як джерело енергії, а також калій.

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Особливо зручно взяти банан із собою на роботу або з’їсти перед фізичною активністю. Щоб перекус був ситнішим і не обмежувався лише фруктовими вуглеводами, його можна поєднати з натуральним йогуртом або невеликою порцією горіхів.

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Яблука — енергія без відчуття важкості

Яблука містять вуглеводи, воду та клітковину. Саме клітковина робить сам фрукт більш ситним порівняно з напоєм із фруктового соку.

Цільні фрукти містять клітковину, яка втрачається під час більшості способів приготування соку. Тому для повноцінного перекусу краще не просто випити яблучний або інший фруктовий сік, а з’їсти сам фрукт.

Апельсини — від утоми та зневоднення організму

Апельсини містять багато води, природні вуглеводи та вітамін C. Високий вміст води у фруктах також робить їх зручним варіантом перекусу, коли протягом дня потрібно підтримувати достатнє споживання рідини.

Це важливо ще й тому, що зневоднення саме по собі може проявлятися втомою. Рекомендовано звернути увагу на воду, якщо є відчуття втоми чи сонливості без очевидної причини.

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Ягоди — легкий варіант для тих, хто не хоче солодкого перекусу

Полуниця, чорниця, малина та інші ягоди — гарний варіант для тих, хто хоче отримати фруктовий перекус без великої кількості їжі. Вони містять воду, клітковину та різноманітні рослинні сполуки.

Їх можна додавати до натурального йогурту, вівсянки або кисломолочного сиру. Так перекус міститиме не лише вуглеводи з фруктів, а й білок, що зробить його поживнішим.

Груша — ситний фрукт для перекусу

Груша також добре підходить для перекусу між основними прийомами їжі. Вона містить воду та клітковину, а цільні фрукти загалом належать до продуктів із невисокою енергетичною щільністю.

За даними експертів вода та клітковина у фруктах допомагають створювати більший об’єм їжі та довше підтримувати відчуття ситості.

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Як їсти фрукти, щоб енергія не закінчилася швидко

Не варто розраховувати на фрукти як на своєрідний «енергетик». Якщо організм регулярно відчуває сильну втому, важливо шукати її причину, а не просто збільшувати кількість солодких продуктів.

Для звичайного перекусу краще вибирати цільний фрукт, а не сік, і за потреби поєднувати його з продуктом, який містить білок або корисні жири: йогуртом, сиром чи невеликою кількістю горіхів.

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