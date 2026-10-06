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На Волині у гіпермаркеті чоловік із сокирою порубав людей: що відомо (фото, відео)
У Ковелі 23-річний чоловік учинив напад із сокирою в гіпермаркеті «Епіцентр», важко поранивши трьох покупців.
У місті Ковелі Волинської області чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті «Епіцентр».
Про це повідомляє «Суспільне». Фото та відео з місця інциденту ширять місцеві пабліки.
«Троє відвідувачів отримали поранення — вони перебувають у важкому стані», — розповів у коментарі виданню директор Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Валентин Вітер.
За його словами, двоє поранених пацієнтів перебувають в операційних — за їхнє життя борються лікарі. Ще одну людину терміново шпиталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Наразі вік й стать потерпілих невідома.
У поліції уточнили, що чоловік узяв сокиру з вітрини та завдав нею ударів трьом відвідувачам. Нападника 2003 року народження затримали. Ним виявився житель Ковеля. Який був його мотив вчинити напад — поки невідомо.
Раніше повідомлялося, що у Києві росіянин вбив жінку, бо вона назвала його «кац**ом».