На Волині у гіпермаркеті чоловік із сокирою порубав людей: що відомо (фото, відео)

Місце нападу. Фото t.me/kovelonline

Реклама

У місті Ковелі Волинської області чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті «Епіцентр».

Про це повідомляє «Суспільне». Фото та відео з місця інциденту ширять місцеві пабліки.

Реклама

«Троє відвідувачів отримали поранення — вони перебувають у важкому стані», — розповів у коментарі виданню директор Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Валентин Вітер.

Реклама

За його словами, двоє поранених пацієнтів перебувають в операційних — за їхнє життя борються лікарі. Ще одну людину терміново шпиталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Наразі вік й стать потерпілих невідома.

Місце нападу. Фото t.me/kovelonline

У поліції уточнили, що чоловік узяв сокиру з вітрини та завдав нею ударів трьом відвідувачам. Нападника 2003 року народження затримали. Ним виявився житель Ковеля. Який був його мотив вчинити напад — поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що у Києві росіянин вбив жінку, бо вона назвала його «кац**ом».

Новини партнерів