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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Волыни в гипермаркете мужчина с топором порубал людей: что известно (фото, видео)

В Ковеле 23-летний мужчина совершил нападение с топором в гипермаркете «Эпицентр», тяжело ранив троих покупателей.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Место нападения. Фото t.me/kovelonline

Место нападения. Фото t.me/kovelonline

В городе Ковеле Волынской области мужчина с топором напал на людей в гипермаркете «Эпицентр».

Об этом сообщает «Суспильне». Фото и видео с места инцидента распространяются местные паблики.

«Три посетителя получили ранения — они находятся в тяжелом состоянии», — рассказал в комментарии директор Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения Валентин Ветер.

По его словам, двое раненых пациентов находятся в операционных — за их жизнь борются врачи. Еще один человек был срочно госпитализирован в Волынскую областную клиническую больницу. В настоящее время возраст и пол пострадавших неизвестны.

Место нападения. Фото t.me/kovelonline

Место нападения. Фото t.me/kovelonline

В полиции уточнили, что мужчина взял топор с витрины и нанес им удары трем посетителям. Нападающий 2003 года рождения был задержан. Им оказался житель Ковеля. Каков был его мотив совершить нападение, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Киеве россиянин убил женщину, потому что она назвала его «кац**ом».

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