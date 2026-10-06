На Волыни в гипермаркете мужчина с топором порубал людей: что известно (фото, видео)

Место нападения. Фото t.me/kovelonline

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В городе Ковеле Волынской области мужчина с топором напал на людей в гипермаркете «Эпицентр».

Об этом сообщает «Суспильне». Фото и видео с места инцидента распространяются местные паблики.

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«Три посетителя получили ранения — они находятся в тяжелом состоянии», — рассказал в комментарии директор Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения Валентин Ветер.

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По его словам, двое раненых пациентов находятся в операционных — за их жизнь борются врачи. Еще один человек был срочно госпитализирован в Волынскую областную клиническую больницу. В настоящее время возраст и пол пострадавших неизвестны.

Место нападения. Фото t.me/kovelonline

В полиции уточнили, что мужчина взял топор с витрины и нанес им удары трем посетителям. Нападающий 2003 года рождения был задержан. Им оказался житель Ковеля. Каков был его мотив совершить нападение, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Киеве россиянин убил женщину, потому что она назвала его «кац**ом».

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