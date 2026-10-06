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Трамп предложил России помощь из-за вспышки чумы: в Кремле отреагировали
После смерти сотрудницы лаборатории, где исследуют чуму, Дональд Трамп предложил России помощь. В Кремле уже отреагировали на инициативу американского президента.
В Кремле положительно оценили инициативу президента США Дональда Трампа оказать России помощь после гибели сотрудницы лаборатории, где исследовали чуму.
Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
Песков отреагировал на предложение Трамп — что заявил
«Это всегда очень хорошо, когда предлагается взаимная помощь», — отметил ечник Кремля.
В ходе общения с прессой представитель СМИ отметил, что американский лидер назвал эту ситуацию большой проблемой для РФ.
«Честно говоря, я не слышал слова президента о том, что он считает это большой проблемой для России. По-моему, такого не говорилось, впрочем, я могу ошибаться», — заявил Песков.
Вспышка чумы в России — последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь России в связи со вспышкой чумы. По его словам, американская сторона знает о ситуации в Иркутске.
Стоит напомнить, в Иркутской области России от вероятной легочной чумы умерла 28-летняя работница противочумного института Дарья Шипилова. Она могла заразиться в экспедиции или из-за разбитой пробирки.
Власти РФ называют смерть «неизвестной пневмонией» и призывают игнорировать слухи, однако под наблюдением ФСБ изолировали около 200 контактных лиц, а больницы и заводы закрыли на жесткий карантин.