Трамп предложил России помощь из-за вспышки чумы: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле положительно оценили инициативу президента США Дональда Трампа оказать России помощь после гибели сотрудницы лаборатории, где исследовали чуму.

Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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Песков отреагировал на предложение Трамп — что заявил

«Это всегда очень хорошо, когда предлагается взаимная помощь», — отметил ечник Кремля.

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В ходе общения с прессой представитель СМИ отметил, что американский лидер назвал эту ситуацию большой проблемой для РФ.

«Честно говоря, я не слышал слова президента о том, что он считает это большой проблемой для России. По-моему, такого не говорилось, впрочем, я могу ошибаться», — заявил Песков.

Вспышка чумы в России — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь России в связи со вспышкой чумы. По его словам, американская сторона знает о ситуации в Иркутске.

Стоит напомнить, в Иркутской области России от вероятной легочной чумы умерла 28-летняя работница противочумного института Дарья Шипилова. Она могла заразиться в экспедиции или из-за разбитой пробирки.

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Власти РФ называют смерть «неизвестной пневмонией» и призывают игнорировать слухи, однако под наблюдением ФСБ изолировали около 200 контактных лиц, а больницы и заводы закрыли на жесткий карантин.

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