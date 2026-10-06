Зашел "не туда" — плати 51 тысячу: в Украине готовят строгие штрафы за военные объекты

Штраф / © ТСН

Реклама

В Украине предлагают ввести штрафы до 51 тысячи гривен за самопроизвольное проникновение на военные объекты. Наибольшее взыскание предусмотрено за нарушение в условиях особого периода.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Реклама

Кабинет министров уже одобрил законопроект, предусматривающий административную ответственность за самопроизвольное проникновение на военные объекты.

Реклама

Размер штрафа будет зависеть от обстоятельств. За базовое нарушение предлагают взимать от 8 500 до 17000 грн. Если человек в течение года повторно проникнет на военный объект, штраф может возрасти до 34 000 грн.

Самое суровое наказание – до 51 000 грн – предлагают установить за проникновение в условиях особого периода.

Что будет считаться военным объектом

Законопроект также определяет само понятие военного объекта. К нему предлагают относить охраняемые и соответственно обозначенные территории, здания и сооружения, а также военный транспорт, технику и вооружение.

В Минобороны объясняют, что изменения должны усилить защиту таких объектов, снизить риск разглашения информации об их расположении и инфраструктуре, а также повысить безопасность гражданских.

Реклама

Документ уже зарегистрирован в Верховной Раде. Чтобы новые штрафы начали действовать, законопроект еще должен поддержать парламент и подписать президент.

За что еще можно получить штраф в Украине

Ранее мы рассказывали, в каких случаях пенсионеры могут получить штраф в общественном транспорте. Само пенсионное удостоверение не всегда дает право на бесплатный проезд: льгота, прежде всего, распространяется на коммунальный городской транспорт, тогда как для пригородных и междугородных маршрутов действуют другие правила.

Также юристы объясняли, могут ли работника оштрафовать за опоздание на работу. Для большинства работников денежные штрафы за такие нарушения не предусмотрены. По статье 147 КЗоТ работодатель может применить выговор или увольнение, тогда как взыскание, например, 500 или 1000 грн только на основании внутреннего приказа может быть незаконным.

Новости партнеров

Новости партнеров