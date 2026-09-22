Отсрочку от мобилизации теперь можно оформить по-новому: в Минобороны объяснили алгоритм действий

Отсрочка / © Минобороны Украины

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Военнообязанные, имеющие действующую отсрочку и получившие другое основание для ее предоставления, теперь могут переоформить ее через ЦНАП. На момент рассмотрения заявления предварительная отсрочка остается в силе.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

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Для военнообязанных — это возможность изменить основание отсрочки по понятной процедуре. Для государства это актуальные данные в реестре Обериг и единый порядок обработки таких заявлений.

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Как переоформить отсрочку через ЦНАП

Лично обратитесь в ЦНАП с документами, подтверждающими право на отсрочку по новому основанию. Список документов зависит от этого основания.

Сообщите администратору, что уже имеете отсрочку и хотите изменить ее основание. Он сформирует заявление и передаст его вместе с документами на рассмотрение.

При подаче заявления система проверит в реестре Обериг, состоите ли вы на военном учете, имеете ли действующую отсрочку и когда истекает срок ее действия.

Решение о переоформлении принимает комиссия районного или городского ТЦК и СП, где вы состоите на учете.

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Что будет с действующей отсрочкой при переоформлении

Пока комиссия рассматривает заявление, предварительная отсрочка продолжает действовать.

Если переоформление согласуют, предварительная отсрочка перестанет действовать только после внесения в реестр Оберег информации об отсрочке по новому основанию.

Если откажут, предварительная отсрочка будет действовать до истечения ее срока.

Можно ли переоформить отсрочку на бронирование

Нет. Через ЦНАП нельзя перейти с отсрочки на бронирование или с отсрочки.

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Для бронирования действует отдельная процедура.

Как отменить отсрочку

Отменить отсрочку через ЦНАП невозможно. Если вам нужно прекратить ее действие, в частности, чтобы в дальнейшем оформить бронирование, обратитесь с заявлением в ТЦК и СП.

Если нужно продлить отсрочку по тому же основанию

Обращайтесь в ЦНАП, когда до истечения действующей отсрочки осталось 30 дней или менее. Если больше, система автоматически откажет в продолжении.

Для изменения основания отсрочки это ограничение не действует — обратиться в ЦНАП можно никогда в течение срока его действия.

Отметим, Кабмин принял изменения, согласно которым военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут переоформить ее, если возникло другое законное основание. Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

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