Синоптики попереджають про небезпеку 22 вересня: які області накриють грози та сильний вітер

Осінь / фото ілюстративне / © pixabay.com

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В Україні 22 вересня утримається прохолодна та волога погода з періодичними дощами у більшості регіонів.

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощі 22 вересня у західних областях України, у північній частині, а також на сході. На решті території країни опадів не передбачається.

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«Вітер завтра буде західним або північно-західним, помірним, у західних та північних областях часом сильним», — попереджає Діденко.

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За її словами температура повітря очікується:

у західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині, від +12 до +16 градусів тепла;

на Полтавщині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому від +15 до +19 градусів вище нуля;

південній частині завтра від +20 до +23 градусів тепла;

у східних областях від +18 до +22 градусів тепла;

на Луганщині буде до +26 градусів тепла.

Діденко зазначає, що прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня, проте вже від п’ятниці очікується підвищення температури повітря до комфортної.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує 22 вересня прохолодну погоду.

«Середньодобова температура перейде відмітку +15º у бік зниження, що свідчитиме про закінчення метеорологічного літа і становитиме 13º. Денні максимуми всього 13-18º», — зазначає метеоролог.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують 22 вересня по країну хмарну погоду із проясненнями.

«Помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ», — повідомляють синоптики.

Вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, на сході та південному сході країни — від +19 до +24 градусів тепла, на решті території очікується від +12 до +17 градусів тепла.

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Погода в Україні 22 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 22 вересня.

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