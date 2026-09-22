Астрологічний прогноз на 22 вересня

Серце / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли люди стають надмірно підозріливими та вразливими, тому краще утриматися від спілкування з оточенням.

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Символ дня: серце.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, синій.

Щасливі камені дня: лазурит, перламутр.

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За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: слід звернути особливу увагу на нездужання, пов’язані з серцем і судинами, і, за можливості, вчасно вжити профілактичних заходів — наприклад, прийняти таблетки, призначені лікарем.

Харчування дня: слід утриматися від особливо жирної та смаженої їжі, а також від алкоголю.

Стрижка дня: стригтися слід лише у разі крайньої необхідності.

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Дачні роботи дня: сьогодні можна не перейматися роботою в саду та на городі

Магія та містика дня: можна проводити обряди, використовуючи магічну силу проточної води.

Сни дня: сни цієї ночі можуть дати відповідь на важливе питання — бажано взяти її до уваги.

Табу дня: погана прикмета — розлити воду.

Цитата дня: «Кожен переконаний, що інші помиляються, коли судять про нього, і що він не помиляється, коли судить про інших» (Андре Моруа).

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