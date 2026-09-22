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Астрологический прогноз на 22 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно мнительными и обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, синий.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: особое внимание нужно обратить на недомогания, связанные с сердцем и сосудами, и по возможности вовремя принять превентивные меры — например, принять прописанные врачом таблетки.
Питание дня: нужно отказаться от особенно, жирной и жареной пищи, а также алкоголя.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: работой в саду и огороде сегодня можно пренебречь
Магия и мистика дня: можно проводить обряды с использованием магической силы проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос — желательно принять его во внимание.
Табу дня: плохая примета — пролить воду.
Цитата дня: «Каждый убежден, что другие заблуждаются, когда судят о нем, и что он не заблуждается, когда судит о других» (Андре Моруа).
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