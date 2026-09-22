Астрологический прогноз на 22 сентября

Сердце / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно мнительными и обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться.

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Символ дня: сердце.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, синий.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

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За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: особое внимание нужно обратить на недомогания, связанные с сердцем и сосудами, и по возможности вовремя принять превентивные меры — например, принять прописанные врачом таблетки.

Питание дня: нужно отказаться от особенно, жирной и жареной пищи, а также алкоголя.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.

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Дачные работы дня: работой в саду и огороде сегодня можно пренебречь

Магия и мистика дня: можно проводить обряды с использованием магической силы проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос — желательно принять его во внимание.

Табу дня: плохая примета — пролить воду.

Цитата дня: «Каждый убежден, что другие заблуждаются, когда судят о нем, и что он не заблуждается, когда судит о других» (Андре Моруа).

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