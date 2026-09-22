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Около 100 тысяч абонентов на Черниговщине остались без света после атаки РФ
Из-за российской атаки на энергообъект в соседней области без электроснабжения осталось около 100 тысяч абонентов в четырех районах Черниговщины.
На Черниговщине в результате российской атаки возникли масштабные перебои с электроснабжением .
Как сообщили в " Черниговоблэнерго ", враг атаковал энергетический объект в соседней области.
Из-за повреждений без света осталось около 100 тысяч абонентов в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах.
Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
В компании пока не уточнили, сколько времени может потребоваться для полного заживления потребителей.
Напомним, что ранее РФ одновременно ударила по трем городам Днепропетровщины: в Днепре есть раненые