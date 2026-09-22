Около 100 тысяч абонентов на Черниговщине остались без света после атаки РФ

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На Черниговщине в результате российской атаки возникли масштабные перебои с электроснабжением .

Как сообщили в " Черниговоблэнерго ", враг атаковал энергетический объект в соседней области.

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Из-за повреждений без света осталось около 100 тысяч абонентов в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах.

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Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

В компании пока не уточнили, сколько времени может потребоваться для полного заживления потребителей.

Напомним, что ранее РФ одновременно ударила по трем городам Днепропетровщины: в Днепре есть раненые

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