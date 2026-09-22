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Майже 100 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без світла після атаки РФ
Через російську атаку на енергооб’єкт у сусідній області без електропостачання залишилися близько 100 тисяч абонентів у чотирьох районах Чернігівщини.
На Чернігівщині внаслідок російської атаки виникли масштабні перебої з електропостачанням.
Як повідомили у "Чернігівобленерго", ворог атакував енергетичний об’єкт у сусідній області.
Через пошкодження без світла залишилися близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
У компанії поки не уточнили, скільки часу може знадобитися для повного заживлення споживачів.
Нагадаємо, що раніше РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені