Майже 100 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без світла після атаки РФ

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На Чернігівщині внаслідок російської атаки виникли масштабні перебої з електропостачанням.

Як повідомили у "Чернігівобленерго", ворог атакував енергетичний об’єкт у сусідній області.

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Через пошкодження без світла залишилися близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах.

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Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У компанії поки не уточнили, скільки часу може знадобитися для повного заживлення споживачів.

Нагадаємо, що раніше РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені

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