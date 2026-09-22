Людмила Янукович могла померти в Росії: журналісти знайшли дивну позначку в реєстрі

Людмила та Віктор Януковичі / © ТСН.ua

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Колишня дружина позбавленого звання президента України Віктора Януковича Людмила Янукович могла померти в Росії ще влітку 2026 року.

На це може вказувати незвичайна позначка в російському реєстрі, яку виявили журналісти "Телебачення Торонто".

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Розслідувачі знайшли телефонний номер, яким Людмила Янукович користувалася для входу на російський портал "Госуслуги".

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Від 19 червня 2026 року цей номер у реєстрі зазначений як такий, що належить померлій особі.

Водночас журналісти наголошують: це поки що єдина ознака, яка може свідчити про смерть Людмили Янукович. Інших підтверджень їм знайти не вдалося.

Офіційно інформацію про її смерть також не підтверджували.

Чутки про смерть Людмили Янукович з’являлися й раніше. Зокрема, 2022 року подібну інформацію поширювали у соцмережах та ЗМІ, однак тоді представник Віктора Януковича її спростував.

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Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ЗМІ неочікувано «відкопали» колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Також ми писали, що колишній президент-утікач Віктор Янукович був би ліквідований, якби не втік з України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що для Кремля він не становив жодної цінності та міг бути використаний як інструмент для початку війни.

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