Янукович "засвітився" у файлах Епштейна: його ім'я зустрічається там майже пів сотні разів

Віктор Янукович / © Associated Press

Міністерство юстиції США 30 січня 2026 року оприлюднило документи, відомі як файли Епштейна, серед яких виявлено численні згадки про Україну та українських політиків. Серед понад 3 мільйонів сторінок документів ім’я колишнього президента-втікача Віктора Януковича фігурує 47 разів.

Про це пише онлайн-медіа «СтопКор».

Контекст згадок свідчить, що йдеться виключно про аналітичні звіти, медіа-огляди та електронну переписку щодо глобальної політики — без жодних доказів особистих контактів Януковича з Джеффрі Епштейном чи його мережею. Слово «Україна» зустрічається 1978 разів, здебільшого у зв’язку з Революцією Гідності 2014 року, втечею Януковича та роллю РФ.

Одне з повідомлень датоване січнем 2011 року — приблизно через рік після обрання Януковича президентом України. У ньому Епштейн обговорював «Український ланч» у Давосі, організований бізнесменом та меценатом Віктором Пінчуком. У листуванні зазначалося, що серед учасників були Янукович, тодішній президент Польщі Броніслав Коморовський, фінансист Джордж Сорос та інші впливові особи. Епштейн цікавився, чи може потрапити на захід без офіційного запрошення.

Згадки про Януковича у «файлах Епштейна»

Крім Януковича, згадки про Україну містять імена колишнього президента Леоніда Кучми (3 рази, через юриста в Києві), а також Полa Манафорта та модельні агентства. Жодних компрометуючих матеріалів на цих осіб не зафіксовано.

«Файли Епштейна» та Україна: нерухомість у Львові та модель з Броварів

Нагадаємо, розслідувачі «Слідства.Інфо» також виявили переписку між Епштейном і українкою Анастасією Н., яка з 2015 по 2019 рік підбирала для нього молодих дівчат. Епштейн оплачував їй витрати на салони, авіаперельоти та техніку.

У файлах також згадуються українські бізнес-активи та інвестиції. Наприклад, у 2017 році Епштейн обговорював потенційну угоду в банківському секторі України з грецьким топ-менеджером, а також розглядав можливість придбання п’ятирівневої вілли у Львові на вулиці Бориса Романицького.